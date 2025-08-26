Украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10%.

Государственная "Укрпочта" продолжает доставлять товары в США после отмены беспошлинного лимита на посылки в 800 долларов. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

"С 29 августа США отменяют норму de minimis (латинское выражение, означающее "что касается минимальных вещей", - УНИАН), которая позволяла отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины. Для многих почтовых операторов Европы это стало критическим барьером - они уже объявили об остановке отправлений в Америку", - говорится в сообщении.

"Укрпочта" перестроила процессы. Отмечается, что украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10%. То есть на сумму пошлины, определенной президентом США Дональдом Трампом для Украины.

Также тарифы на доставку в Америку вырастут, но ровно настолько, чтобы покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо привлечь к процессу обработки таможенных платежей, - в среднем на 1,5-3 доллара в зависимости от категории и веса отправления.

В пресс-службе добавили, что под действие новых правил подпадают все коммерческие отправления. В список исключений вошли только письма, газеты, открытки и подарочные или социальные посылки стоимостью до 100 долларов.

В "Укрпочте" также предупредили, что злоупотреблять этой нормой опасно, поскольку американская таможня усиливает проверки, и попытки занизить стоимость могут обернуться задержками или даже возвратом отправлений.

"Укрпочта" и Почта США - главные новости

В июне 2025 года "Укрпочта" подписала конфиденциальное соглашение с Почтой США по доставке посылок между странами. Компания таким образом планировала уменьшить сроки с 8-10 дней до 6-8 дней доставки. Цены при этом не изменились.

Ранее сообщалось, что в Украине появится возможность доставлять товары из американского онлайн-маркета Amazon и других крупнейших маркетплейсов.

