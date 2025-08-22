Самая масштабная атака: 'Укрпочта' выпускает марку культовой спецоперации СБУ (фото)

Этот выпуск начинает серию "Марки Независимости", которая ежегодно до 24 августа будет фиксировать выдающиеся для страны события.

Государственная "Укрпочта" выпускает ко Дню Независимости Украины марку знаменитой спецоперации СБУ "Паутина". Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в своем Telegram-канале.

"К 34-летию Независимости Украины "Укрпочта" и Служба безопасности Украины объединились, чтобы запечатлеть едва ли не самую масштабную атаку во вражеском тылу", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" отмечают, что этот выпуск начинает серию "Марки Независимости", которая ежегодно до 24 августа будет фиксировать выдающиеся для страны события. Отмечается, что тираж марки составляет 300 тысяч. Стоимость 120 гривень. Купить новинку можно уже на сайте, в отделениях и филателистических магазинах.

Напомним, что Украина в рамках спецоперации "Паутина" тайно переправила сотни дронов глубоко за линию фронта Российской Федерации, перевозя беспилотники в деревянных конструкциях, которые были установлены на грузовиках. Первого июня грузовики прибыли на четыре авиабазы, откуда запустили дроны для уничтожения стратегических бомбардировщиков и самолетов раннего предупреждения и управления.

По словам украинских официальных лиц, эта атака поразила около трети стратегических бомбардировщиков России и нанесла ущерб на сумму около 7 млрд долларов.

