Почта США также пообещала способствовать запуску прямых доставок от Amazon и других площадок в Украину.

Государственная "Укрпочта" подписала конфиденциальное соглашение с Почтой США по доставке посылок между странами. Это позволит сократить сроки доставки в Штаты. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

По его словам, Украина и США договорились в ближайшее время открыть для доставки четыре аэропорта (Лос-Анджелес, Чикаго, Майами и Нью-Йорк), чтобы быстрая доставка в Америку стала еще быстрее. Компания планирует уменьшить сроки с 8-10 дней до 6-8 дней доставки. Цены при этом не изменятся.

Гендиректор "Укрпочты" также отметил, что команда Почты США пообещала "сделать все возможное", чтобы убедить Amazon и другие площадки открывать прямую доставку в Украину.

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"Я не хочу пока давать конкретные даты, но сегодня мы сделали неплохой шаг в этом направлении", - отметил Смелянский.

Кроме того, стороны договорились расширить предложение для клиентов на легкие посылки до 5 кг.

"У нас уже действует очень крутое предложение для клиентов на легкие посылки Prime. Договорились расширить его на посылки до 5 кг. Время внедрения - между 1 октября 2025 года и 1 января 2026 года. Наша команда уже завтра начинает работу в этом направлении, и, надеюсь, к праздникам порадуем наших экспортеров", - добавил глава "Укрпочты".

"Укрпочта" - последние новости

Государственная компания "Укрпочта" с 1 июля обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом. Таким образом будут действовать новые лимиты на выплату наличных в отделении физлицам.

Также сообщалось, что если клиент приходит в отделение "Укрпочты" только для получения посылок и их количество не превышает пяти единиц, он может обратиться к оператору и имеет право на обслуживание вне очереди.

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