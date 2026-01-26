Украинская промышленность будет играть основную роль в послевоенном восстановлении, – CEO Интерпайп Лука Занотти

Украинская промышленность будет играть основную роль в послевоенном восстановлении, само восстановление будет успешным, ведь страна имеет все необходимые базовые предпосылки для этого, плюс невероятную стойкость украинского народа.

Такое мнение высказал генеральный директор компании ИНТЕРПАЙП Лука Занотти во время панельной дискуссии "От устойчивости к восстановлению: что нужно для успеха реконструкции Украины?" в Ukraine House Davos.

"Глубоко убежден, что именно отечественная промышленность будет играть основную роль в восстановлении, которое, без сомнения, будет успешным, ведь в Украине есть все необходимые базовые предпосылки для этого", – сказал он, отметив мощный ресурсный потенциал украинского государства, его энергетическую независимость, атомную энергетику, плюс невероятную стойкость украинского народа.

По его словам, в ИНТЕРПАЙП ключевыми принципами устойчивости являются люди, предпринимательство и инвестиции. На трубном заводе в Никополе люди продолжают работать всего в 4,5 км от линии фронта, несмотря на чрезвычайные вызовы. Сама же Компания с началом войны успешно диверсифицировала продуктовый портфель и рынки сбыта. И при этом инвестировала более $100 млн в производство, в частности в никопольскую площадку.

Гендиректор ИНТЕРПАЙП отдельно выделил правильные шаги правительства Украины, в частности запрет экспорта металлолома. "Они направлены на создание добавленной стоимости внутри страны, а не на экспорте сырья", - подчеркнул Лука Занотти.

Говоря о макроуровне, он сказал, что ИНТЕРПАЙП находится в одном кругу с ведущими мировыми компаниями, имеющими лучшие показатели выбросов СО2. Этому достижению способствовала стратегическая инвестиция в размере $1 млрд в декарбонизацию сталелитейного производства.

"В то же время важнейшим фактором является быстрое вступление Украины в Евросоюз. Членство в этом экономическом блоке откроет нам "второй домашний рынок" и станет мощным драйвером восстановления страны", - констатировал Лука Занотти.