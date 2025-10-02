Для экономики России это огромный удар, который надо как-то компенсировать, говорит Нарожный.

Когда украинские дроны поражают российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), дефицит бензина – не единственная проблема, с которой сталкивается страна-агрессор. Об этом рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Чисто экономически, когда мы поражаем НПЗ врага, в России начинается дефицит нефтепродуктов. А это и бензин, и дизель, газолин, керосин... И они вместо готового продукта начинают экспортировать сырую нефть (хотя, к сожалению, еще многие страны ее покупают). Но Россия не зарабатывает денег на нефтепереработке. Бюджет от этого теряет", – пояснил он в интервью УНИАН.

Кроме этого, эксперт акцентировал, что сейчас в России происходит сбор урожая, что создает огромную потребность в дизеле для комбайнов и грузовиков, доставки урожая в порты.

"А те же тепловозы, а затем корабли также используют топливо, и им тоже его надо где-то покупать... То есть, мы делаем это для России намного дороже", – продолжил он.

Нарожный отметил, что удары по российским НПЗ с точки зрения таких потерь противника стоят Украине "копейки", поскольку на один такой объект надо отправить "где-то десяток-два дронов"

"А для экономики России это огромный удар, который надо чем-то компенсировать. Простыми словами, надо у кого-то эти деньги забрать. Хочется надеяться, что скоро эти деньги они будут забирать у армии", – констатировал военный эксперт.

Атаки по российским НПЗ

Украина систематически наносит удары по российским нефтяным объектам, что вызывает серьезные проблемы для агрессора. Эти атаки вывели из строя беспрецедентный объем нефтепереработки в России, и на ремонт этих предприятий могут уйти месяцы.

Несколько дней назад дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашской Республике России. Источники УНИАН отметили, что эта НПС находится в тысяче километров от Украины.

