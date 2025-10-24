В Украине объявили І уровень опасности: непогода ударит уже ночью (карта)

Во многих областях ожидаются дожди и подкуды - грозы.

В субботу, 25 октября, во многих областях Украины ожидаются дожди и грозы, из-за чего объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу, ближайшей ночью в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях пройдут значительные дожди.

Также 25 октября в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются грозы.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на выходные

В выходные, 25 и 26 октября, в Украине ожидаются изменения погоды. В субботу будет дождливо, зато воскресенье принесет преимущественно сухую погоду. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу похолодание будет ощущаться на западе и севере страны, а в воскресенье станет еще холоднее именно на западе.

Согласно ее данным, ночью 25 октября по всей территории страны пройдут дожди, днем осадки останутся лишь на севере и востоке. Температура снизится: в западных и северных областях ожидается +8...+12°, тогда как в центральных, восточных и южных регионах удержится относительное тепло - +12...+18°.

26 октября в большинстве областей существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит +12...+17°, на юге поднимется до +19°. В то же время на западе снова ожидаются дожди и снижение температуры до +9...+12°.

