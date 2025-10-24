Местные власти предупредили о новой угрозе и просят население быть осторожным.

Сегодня, 24 октября, российские оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Одесскую область управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Об этом сообщил начальник Одесской областной администрации Олег Кипер.

"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона. Это новая серьезная угроза для Одесской области", - заявил чиновник.

Он подчеркнул, что такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.

"Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь - самое ценное. И верьте в ВСУ!", - подчеркнул чиновник.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена в Одесской области сегодня около 13.20. Мониторинговые каналы предупредили, что цели фиксируются в направлении города Южное Одесской области. В частности, Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил о двух бомбах, вероятно, УМПБ-5, которые пролетели Тендровскую косу и изменили курс в сторону Черноморского/Южного.

Местные жители сообщали, что слышат взрывы.

РФ начала применять мощные бомбы

Как писал УНИАН, 16 октября российская армия впервые запустила по Николаеву авиационную бомбу типа ОФАБ-250, что планирует. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит: это свидетельствует о том, что вражеские КАБы уже могут преодолеть 150 км. В зоне риска, кроме Николаевской области, оказалась Одесская область.

По предварительным данным, враг применил обычную авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-500, с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции) и реактивным двигателем, похожим на китайский Swiwin SW800Pro.

