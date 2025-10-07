В 2024 году завод переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

Один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов - "Киришинефтеоргсинтез" остановил самую производительную установку перегонки нефти после атаки украинских дронов 4 октября, сообщает Reuters.

По данным источников издания, мощность установки составляет 8 миллионов тонн в год, или 160 000 баррелей в сутки, что составляет около 40% от общей мощности завода. При этом планируется вернуть в работу другую установку, которое тоже стала "жертвой" украинских "птичек".

Собеседники издания добавляют, что восстановление поврежденного оборудования займет около месяца.

По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России. 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума было произведено в прошлом году.

Журналисты ожидают, что остановка работы ключевой установки может привести к небольшому снижению производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в России.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

Украинские беспилотники продолжают систематически атаковать нефтяную энергетическую инфраструктуру России. Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 октября дроны атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл" в городе Кстово. После взрывов вспыхнул пожар.

На следующий день, украинские дроны, совершив рекордную экспедицию, атаковали НПЗ в Тюмени. Визит беспилотников стал для местных властей неожиданностью - воздушную тревогу в городе не объявляли.

По состоянию на конец сентября 2025 года, результативные атаки украинских дронов вывели из строя рекордный объем мощностей российской нефтепереработки.

