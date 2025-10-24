Санду предложила кандидатуру бизнесмена Александру Мунтяну на должность премьер-министра Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду в пятницу, 24 октября, сообщила, что подписала указ о назначении бизнесмена Александру Мунтяну кандидатом в премьер-министры страны, который проживает более 20 последних лет в Украине. Указ Санду опубликовала на своей Facebook-странице.

Отмечается, что решение президент Молдовы приняла после проведения консультаций с парламентскими фракциями. Санду пожелала Мунтяну успехов в формировании правительства.

"Желаю ему успехов в формировании правительства, которое завоюет доверие парламента и оправдает важнейшие ожидания граждан: защита мира, подготовка страны к вступлению в ЕС, укрепление экономики и повышение уровня жизни населения", - добавила она в сообщении.

Политическая ситуация в Европе: последние новости

