Турбореактивный двигатель превращает бомбу в эрзац-крылатую ракету.

Новый российский "КАБ" УМПБ-5Р получил китайский малогабаритный реактивный двигатель SW800 от компании Swiwin. На фото, которые выложил на своей странице Сергей Флеш, обратили внимание специалисты Defense Express.

Сам двигатель нашли в остатках авиационного боеприпаса, который очевидно был обезврежен и доставлен на анализ. Сообщается, что двигатель SW800 можно приобрести на гражданском рынке.

"Этот двигатель, который также имеет индекс TF-TJ800B, при своей массе в 8,5 кг и умеренных габаритах в 208 мм диаметра и длине в 454 мм развивает до 0,8 кН тяги", - отмечает Defense Express.

Видео дня

На китайских маркетплейсах SW800 предлагают по цене от 15 до 17 тыс. долларов. При условии прямого контактирования крупных партий у производителя стоимость двигателя может быть существенно меньше.

Эксперты обращают внимание на то, что это не первый случай использования SW800 Россией.

Известно, что именно его россияне установили на новую малогабаритную крылатую ракету "Бандероль". Последнюю якобы запускают с ударного БПЛА "Орион" (таких аппаратов у РФ сравнительно немного).

Новое оружие россиян - что известно

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны российские "КАБы" долетели до Николаева.

Также стало известно, что российская авиабомба долетела до населенного пункта Лозовая в Харьковской области, преодолев расстояние в примерно 130 километров.

Для россиян это стало существенным шагом вперед, ведь стандартная управляемая авиабомба с модулем планирования и коррекции может лететь на расстояние лишь около 60-70 км. Последнее приводит к значительному риску для самолета-носителя быть сбитым зенитными средствами Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: