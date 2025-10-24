У кого РФ могла купить двигатель для "реактивного КАБа" / Коллаж УНИАН, фото Defense Express, Сергей Флеш

Новый российский "КАБ" УМПБ-5Р получил китайский малогабаритный реактивный двигатель SW800 от компании Swiwin. На фото, которые выложил на своей странице Сергей Флеш, обратили внимание специалисты Defense Express.

Сам двигатель нашли в остатках авиационного боеприпаса, который очевидно был обезврежен и доставлен на анализ. Сообщается, что двигатель SW800 можно приобрести на гражданском рынке.

Найденный двигатель / Сергей Флеш

"Этот двигатель, который также имеет индекс TF-TJ800B, при своей массе в 8,5 кг и умеренных габаритах в 208 мм диаметра и длине в 454 мм развивает до 0,8 кН тяги", - отмечает Defense Express.

Видео дня

На китайских маркетплейсах SW800 предлагают по цене от 15 до 17 тыс. долларов. При условии прямого контактирования крупных партий у производителя стоимость двигателя может быть существенно меньше.

Этот двигатель можно купить в Китае / Defense Express

Эксперты обращают внимание на то, что это не первый случай использования SW800 Россией.

Известно, что именно его россияне установили на новую малогабаритную крылатую ракету "Бандероль". Последнюю якобы запускают с ударного БПЛА "Орион" (таких аппаратов у РФ сравнительно немного).

U

Новое оружие россиян - что известно

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны российские "КАБы" долетели до Николаева.

Также стало известно, что российская авиабомба долетела до населенного пункта Лозовая в Харьковской области, преодолев расстояние в примерно 130 километров.

Для россиян это стало существенным шагом вперед, ведь стандартная управляемая авиабомба с модулем планирования и коррекции может лететь на расстояние лишь около 60-70 км. Последнее приводит к значительному риску для самолета-носителя быть сбитым зенитными средствами Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: