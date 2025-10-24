Украинский предприниматель Руслан Пахомов заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет давление на бизнес, который избавил Укрзализныцю от зависимости от российских технологий. Об этом он написал в своей публикации в Facebook.

По словам Пахомова, только в этом месяце на Укрзализныце произошло более десятка сходов подвижного состава с рельсов. Он отмечает, что о большинстве инцидентов общество не узнает, поскольку информацию, по его словам, сознательно скрывают. Предприниматель считает, что железнодорожная инфраструктура сейчас находится в критическом состоянии из-за многолетней халатности и использования оборудования российского производства. Даже после 2014 года, утверждает он, ремонт и гарантийное обслуживание осуществлялись через украинскую прокси-компанию, которая работала с российскими поставщиками.

Пахомов объясняет, что в 2022 году группа украинских инженеров инициировала создание собственной диагностической экосистемы для путей. В 2023 году появился полноценный украинский продукт, который прошел все испытания в Укрзализныце и доказал эффективность. Он подчеркивает, что разработку выполнили без привлечения средств госбюджета. За год новое оборудование начало заменять старые российские приборы, было оснащено GPS и передавало данные напрямую на сервер, исключая возможность фальсификаций.

Видео дня

Именно после этого, по его словам, к партнерам компании пришли детективы НАБУ. Обыски проходили с грубыми нарушениями - телефоны изымали без описания, документы забирали пакетами, не объясняя мотивов действий. Пахомов сравнивает эту ситуацию с кейсом Archer, когда украинскую компанию, разрабатывавшую продукцию для военных, также обвиняли без доказательств.

Он считает, что антикоррупционные органы фактически преследуют не тех, кто злоупотребляет, а тех, кто устранил российское влияние из критической инфраструктуры. По мнению предпринимателя, НАБУ дискредитирует проект, который сам по себе является антикоррупционным, ведь новые приборы способны показать реальное состояние путей и разоблачить тех, кто годами разворовывал миллиарды на ремонтах.

Далее события приобрели личный характер. Пахомов рассказал, что в прошлый четверг, во время плановой встречи в Офисе Генерального прокурора, детективы НАБУ провели обыск его автомобиля прямо под стенами здания. Через час после этого десятки российских медиа распространили фейковую новость о его "задержании". Предприниматель убежден, что время и место акции были выбраны сознательно.

Он сообщил, что его команда провела собственное расследование и установила, что фейк сначала появился в телеграм-каналах, затем его подхватили российские СМИ и ряд мелких заказных ресурсов в Украине. По словам Пахомова, все выглядело как спланированная информационная атака: телеграмм-каналы запускают историю, российские медиа ее разгоняют, а дальше формируется цепь цитирований и волна слухов. Он также отметил, что в тот же день некоторые ресурсы предложили "платно разместить опровержение".

Предприниматель называет такие действия "демонстрацией страха системы перед изменениями" и добавляет, что после своего публичного обращения ожидает нового давления: больше фейков, искажений и манипуляций. По его мнению, молчать означает позволять давлению на украинский бизнес стать новой нормой.

Пахомов отмечает, что все это не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией, ведь настоящей целью таких действий является сохранение старых схем и подавление инициатив, которые могут изменить систему.

Напомним, ранее подобная ситуация возникла вокруг украинского производителя тепловизионных приборов Archer, как писал УНИАН. В 2023 году детективы НАБУ провели в компании обыски, после которых в медиа появились сообщения о якобы злоупотреблениях. Впоследствии, по данным СМИ, дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Компания заявила о более 52 млн грн убытков в результате блокировки счетов и девятимесячной задержке поставок техники, что привело к срыву сроков и потерям на фронте.