По словам российского экономиста Владислава Иноземцева, ремонт пострадавших предприятий может длиться месяцами.

Результативные атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы увеличивают объем неработающих мощностей заводов до исторических максимумов, сообщает Moscow times.

Согласно данным агентства количественной информации "Сиала", по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, которые могли перерабатывать 338 тысяч тонн сырья в сутки.

"Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа, когда "отдыхали" 23% мощностей нефти, которые могут переработать 206 тысяч тонн нефти в сутки, а также предыдущие рекорды мая 2022 и мая 2020 года, когда было остановлено оборудование, способное перерабатывать, соответственно, 196 и 164 тысячи тонн нефти в сутки", - отмечают журналисты.

Примерно 70% простоев, согласно подсчетам "Сиалы", стали результатом атак украинских беспилотников. Отмечается, что по состоянию на конец сентября они вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки.

Как следствие, производство дизельного топлива, по данным источников российского издания "Коммерсант", сократилось в сентябре на 1 миллион тонн, а дефицит бензина, по оценкам издания, достиг 400 тысяч тонн.

Дополнительно усложняют ситуацию для РФ западные санкции. Российский экономист Владислав Иноземцев объясняет, что ремонты на пострадавших заводах могут длиться месяцами. Он объясняет, что ограничения предусматривают запрет поставок западного оборудования в Россию, а легко заменить его китайскими аналогами нельзя.

Атаки дронов на российские НПЗ - последние новости

Украина продолжает систематические и результативные атаки на российские НПЗ. Так, 1 октября вспыхнул НПЗ в Ярославле. Впрочем, местные власти утверждают, что причиной пожара стали даже не "обломки" дрона.

26 сентября украинские дроны наведались на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате атаки возник пожар на одной из установок предприятия.

