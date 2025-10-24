Это был очень сложный период для супругов.

На фоне новостей о смерти лидера группы Green Grey Андрея Яценко жена Виктора Павлика вспомнила, как он также едва не умер от похожего диагноза.

20 октября внезапно не стало 55-летнего музыканта "Дизеля" из Green Grey. Он умер в результате сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Именно это известие вызвало неприятные воспоминания у Екатерины Репяховой - жены Виктора Павлика. Дело в том, что недавно Народный артист Украины страдал проблемами с сердцем и был на волоске от смерти.

"Сразу перед глазами тот период жизни, когда Франковичу в институте Амосова сказали: "вы можете умереть в любой момент". Он продолжал ходить без операции... Всегда буду благодарна всему коллективу Института сердца, что уговорили Виктора Павлика на операцию", - вспомнила блогерша в Instagram.

По словам Кати, это был очень тяжелый период - им с мужем пришлось пройти много испытаний. Однако, тогда Павлику удалось быстро восстановиться и он почти сразу вернулся к выступлениям на сцене.

"Это был один из самых сложных периодов жизни, когда твой любимый человек в реанимации. Что мы только не прошли вместе... Но через неделю после реанимации муж вышел на сцену. И тогда я выдохнула", - отметила Репяхова.

Недавно жена Виктора Павлика поделилась, что наконец-то чувствует себя счастливой после того, как сделала еще одну пластическую операцию.

