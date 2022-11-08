Если работодатель не хочет оплачивать простой, он должен обеспечить сотрудника средствами для удаленной работы без электроэнергии.

Из-аа отключения света многие украинцы, которые работают удаленно, не могут выполнять свою работу в полном объеме.

По закону нести все связанные с этим убытки должен работодатель, объяснил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин в комментарии OBOZREVATEL.

Эксперт отмечает, что исчезновение электроэнергии – это вынужденный простой, который происходит не по вине работника. Такая же ситуация в случае, если работник во время воздушной тревоги идет в бомбоубежище. В этих ситуациях выплата зарплаты сохраняется.

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"Вины работника тут нет. Фактически это простой, который произошел не по вине работника. И подлежит оплате в соответствии с законом", – объясняет Шубин.

Если же работодатель не хочет оплачивать простой, он должен обеспечить сотрудника средствами для удаленной работы без электроэнергии (генераторами, аккумуляторами, ноутбуками с батареями, которые долго держат заряд, и т.п).

"Обеспечение работника, в том числе и расходными средствами, лежит на работодателе. Это должно быть прописано в трудовом договоре, а если этого нет в договоре, значит, отвечает работодатель", – говорит Шубин.

В то же время стоит учесть, что не у всех работодателей сейчас есть ресурс для обеспечения всех своих сотрудников в условиях отсутствия света.

Отключение света в Украине-последние новости

Как писал УНИАН, к началу ноября Россия серьезно повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

В связи с этим в Украине введены плановые отключения электроэнергии.

В частности, 8 ноября они действуют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.

Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. В связи с этим в регионе ввели также длительные экстренные отключения света.

В "Укрэнерго" сообщили, что ощутимое облегчение с электроснабжением в Киевской области и в северном регионе возможны уже через неделю, но только в случае отсутствия новых вражеских обстрелов энергосистемы.

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