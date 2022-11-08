В Укрэнерго отметили, что увеличивается потребление электроэнергии из-за похолодания.

Украинцев предупредили о новых отключениях электричества во вторник, 8 ноября. Света не будет в Киеве и еще семи областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что помимо плановых отключений ввели аварийные, потому что увеличивается потребление электроэнергии из-за похолодания. Отключения стартовали с 9:30.

Света сегодня не будет в следующих регионах:

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Киев;

Киевская область;

Черниговская область;

Черкасская область;

Житомирская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Полтавская область.

"Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, плановые графики отключений света продолжают действовать в Украине. Также в компании заверили, что ремонты ведутся круглосуточно, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.

Выключение света в Украине - что известно

Российская Федерация накануне зимы решила погрузить Украину в тьму и заставить украинцев мерзнуть. В связи с этим оккупанты бьют по объектам энергетической инфраструктуры. Так, с 10 по 12 октября россияне повредили 30% энергетических объектов. На этом атаки не завершились.

22 октября российские оккупанты атаковали несколько областей, после чего без света остались Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая и Волынская области, а 27 октября армия РФ ударила по энергетическое инфраструктуру Киевской области.

При этом украинцев призвали экономить электричество и не нагружать электросеть. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что аварийные отключения света продлятся еще две недели.

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