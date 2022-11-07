Графики отключений могут стать более комфортными для потребителей, отметил председатель правления "Укрэнерго".

Ощутимые облегчения с электроснабжением в Киевской области и в северном регионе возможны уже через неделю, но в случае отсутствия новых вражеских обстрелов энергосистемы.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что ситуация наиболее сложная в Киевском и Харьковском регионах.

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"Здесь имеют место у нас графики плановых, почасовых, отключений, и к сожалению, приходится иногда поверх этих графиков применять также дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему в этих регионах", - подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, дефицит мощностей в этих регионах превышает 1 тыс. мегаватт.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы немного улучшить ситуацию в сети как в Киеве и области, так и в северном регионе, который состоит из Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Я думаю, что надо потерпеть несколько дней для того, чтобы ощутимые облегчения были для потребителей, чтобы графики отключений стали более комфортными. Думаю, что на этой неделе еще придется поработать энергетикам и надеюсь, что при отсутствии ракетных обстрелов мы сможем улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах нашей страны", - сказал Кудрицкий.

Энергетики, по его информации, пытаются сейчас увеличить генерацию в киевском энергоузле и увеличить способность энергосетей.

На вопрос, вероятен ли блэкаут в Киеве, глава "Укрэнерго" подчеркнул: "Насколько вероятен этот сценарий - зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно трудно спрогнозировать. Но энергетики будут делать все, чтобы такого сценария не допустить".

Ситуация с электроэнергией в Украине - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам врага 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

В последнее время графики плановых ограничений электроснабжения "Укрэнерго" применяет в регионах, где сеть потерпела наибольших повреждений - в Киеве и семи областях (Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской).

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