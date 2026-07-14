Коммуналка станет дороже: эксперты рассказали, как вырастут цены на воду, свет и газ

По мнению экспертов, больше всего по кошелькам украинцев ударит подорожание холодной воды.

Эксперты рынка коммунальных услуг сходятся во мнении, что в течение следующего отопительного сезона государство будет и дальше сдерживать тарифы. В то же время они считают почти неизбежным подорожание холодной воды, а также рост стоимости электроэнергии, сообщает ТСН.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко считает, что повышение тарифов на водоснабжение продлится до конца лета, после чего волна пересмотра цен должна завершиться.

Напомним, с 1 июля во многих регионах Украины существенно выросли тарифы на воду – в некоторых населенных пунктах они повысились в два, а местами и в три раза.

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По словам Попенко, правительство также рассматривало возможность повышения тарифа на электроэнергию примерно на 20% – до 5,5 грн за кВт-ч. Эксперт прогнозирует, что до конца октября для населения, скорее всего, сохранится нынешний тариф на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Однако с приближением зимы или сразу после ее окончания пересмотр цен, по его мнению, станет неизбежным.

Попенко утверждает, что власти постепенно готовят почву для повышения тарифов на газ для бытовых потребителей. По его оценке, после завершения отопительного сезона, с мая 2027 года стоимость газа может вырасти до 9,5–10 грн за кубометр.

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко считает, что масштабное повышение тарифов на водоснабжение летом 2026 года происходит хаотично и без надлежащего государственного контроля.

По его мнению, НКРЭКП и Кабинет министров самоустранились от регулирования ситуации, переложив ответственность за пересмотр тарифов на органы местного самоуправления. В результате, как утверждает нардеп, финансовая нагрузка ложится прежде всего на местные бюджеты и потребителей.

Кучеренко прогнозирует дальнейший рост разницы в тарифах между украинскими городами. В то же время, по его оценке, благодаря механизму государственной поддержки цен на газ и электроэнергию для населения действующие тарифы на эти услуги могут оставаться без изменений как минимум до весны 2027 года. Такой подход должен предотвратить массовые неплатежи в период зимних холодов.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дальнейшая тарифная политика Украины в значительной степени будет определяться обязательствами государства перед Евросоюзом и МВФ. По его словам, страна будет постепенно двигаться к введению рыночных цен на электроэнергию и газ для населения. В то же время этот процесс не будет быстрым, поскольку резкое повышение тарифов сопряжено со значительными политическими и социальными рисками.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе тарифы на газ и электроэнергию могут расти поэтапно – ориентировочно на 25% ежегодно. При этом в течение отопительного сезона 2026–2027 годов, как он прогнозирует, действующие цены останутся неизменными. Следующий этап их пересмотра может начаться в апреле–мае 2027 года.

В целом, по мнению специалистов, пока что наиболее ощутимую финансовую нагрузку на украинские домохозяйства создает рост тарифов на холодное водоснабжение. До конца весны 2027 года существенного подорожания других коммунальных услуг не ожидается, хотя риск пересмотра тарифов на электроэнергию сохраняется.

Эксперты сходятся во мнении, что период относительно низких тарифов постепенно подходит к концу. В перспективе Украина будет двигаться к поэтапному пересмотру стоимости энергоресурсов для населения.

Коммунальные услуги в Украине – главные новости

В 2022 году президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми был введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Предполагалось, что в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

В феврале стало известно, что Кабинет министров работает над планом поэтапной отмены этого моратория. В обновленном меморандуме с Международным валютным фондом указано, что к лету 2026 года правительство должно разработать "дорожную карту", которая определит переход к рыночному механизму формирования тарифов.

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