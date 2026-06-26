Тарифы на воду вырастут в несколько раз: эксперт объяснил, сколько будут платить украинцы

Украинские водоканалы массово заявляют о намерении повысить тарифы для потребителей уже этим летом, сообщает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.
"На сегодняшний день 15–20 городов объявили о повышении, это: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев. Все эти города либо повысили тарифы, либо объявили о повышении, например, в 20-х числах июля", – говорит эксперт.
По его словам, повышение в некоторых случаях будет довольно существенным.
"Речь идет о повышении на 100–150, даже на 213%, как это произошло в Виннице", – отмечает председатель Союза потребителей коммунальных услуг.
Насколько украинцы будут платить больше
В разных украинских городах тарифы выросли по-разному. Одним из лидеров роста стала Винница.
"Было 25,62 грн – стало 81,01 грн. То есть рост на 55 гривень", – говорит Попенко.
Эксперт подсчитал, насколько вырастут расходы домохозяйств при новых тарифах. Для квартиры, где среднее потребление составляет 5 кубометров воды на человека в месяц и проживают двое взрослых и ребенок, рост составит:
- Полтава – 640 грн;
- Кременчуг – 635 грн;
- Винница – 692 грн;
- Запорожье – 513 грн;
- Тернополь – 774 грн;
- Ужгород – 682 грн;
- Хмельницкий – 605 грн;
- Днепр – 694 грн;
- Кривой Рог – 490 грн;
- Луцк – 566 грн;
- Одесса – 729 грн.
Если подсчитать дополнительные расходы за год, то суммы будут следующими:
- Полтава – 7 682 грн в год;
- Кременчуг – 7 614 грн;
- Винница – 8 309 грн;
- Запорожье – 6 150 грн;
- Тернополь – 9 285 грн;
- Ужгород – 8 187 грн;
- Хмельницкий – 7 254 грн;
- Днепр – 8 322 грн;
- Кривой Рог – 5 880 грн;
- Луцк – 6 786 грн;
- Одесса – 8 751 грн.
Иными словами, каждое домохозяйство будет дополнительно платить за услуги водоканала от 6 до 9 тысяч гривень в год.
При этом, по словам Попенко, речь не идет об улучшении качества или расширении перечня услуг – качество воды, которая будет течь из кранов, останется неудовлетворительным даже при новых тарифах.
Почему растут тарифы
По словам эксперта, ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне.
"Но в этом году Верховная Рада Украины приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут приниматься на местном уровне. НКРЭКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – УНИАН) лишь проверяет правильность расчетов, а решение об изменении тарифов принимается на уровне исполкомов", – напоминает специалист.
Основная причина подорожания заключается в том, что в Украине продолжают расти все ключевые составляющие тарифа на водоснабжение. Речь идет прежде всего о расходах на электроэнергию, топливо, оплату труда персонала, проведение ремонтов и другие операционные расходы.
В частности, в "Винницаоблводоканале" сообщили, что для предприятия цена на электроэнергию увеличилась более чем в пять раз, тогда как тарифы на её передачу и распределение выросли примерно в три раза. Из-за кардинальных изменений логистических маршрутов и колебаний валютных курсов расходы на химические реагенты выросли до 200%. В то же время цены на трубы, запорную арматуру, а также горюче-смазочные материалы для аварийных бригад увеличились в 2–4 раза.
По словам специалистов, удержание тарифа на искусственно заниженном уровне привело к значительному накоплению задолженности за электроэнергию.
Коммунальные тарифы в Украине – последние новости
Летом 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы о введении моратория на повышение коммунальных тарифов. Соответственно, в течение действия военного положения и ещё шести месяцев после его окончания в Украине не предусматривалось изменения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду.
При этом еще в феврале стало известно, что правительство готовит план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. В частности, в обновленном меморандуме Международного валютного фонда отмечается, что к лету 2026 года правительство должно подготовить "дорожную карту" перехода к рыночному ценообразованию.
По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в течение текущего года в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию и природный газ для бытовых потребителей.