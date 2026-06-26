Тарифы на воду вырастут в несколько раз: эксперт объяснил, сколько будут платить украинцы

В некоторых городах тарифы вырастут на 100–150 %, а "Винницаоблводоканал" повысил тариф более чем на 200 %.

Украинские водоканалы массово заявляют о намерении повысить тарифы для потребителей уже этим летом, сообщает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.

"На сегодняшний день 15–20 городов объявили о повышении, это: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев. Все эти города либо повысили тарифы, либо объявили о повышении, например, в 20-х числах июля", – говорит эксперт.

По его словам, повышение в некоторых случаях будет довольно существенным.

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"Речь идет о повышении на 100–150, даже на 213%, как это произошло в Виннице", – отмечает председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Насколько украинцы будут платить больше

В разных украинских городах тарифы выросли по-разному. Одним из лидеров роста стала Винница.

"Было 25,62 грн – стало 81,01 грн. То есть рост на 55 гривень", – говорит Попенко.

Эксперт подсчитал, насколько вырастут расходы домохозяйств при новых тарифах. Для квартиры, где среднее потребление составляет 5 кубометров воды на человека в месяц и проживают двое взрослых и ребенок, рост составит:

Полтава – 640 грн;

Кременчуг – 635 грн;

Винница – 692 грн;

Запорожье – 513 грн;

Тернополь – 774 грн;

Ужгород – 682 грн;

Хмельницкий – 605 грн;

Днепр – 694 грн;

Кривой Рог – 490 грн;

Луцк – 566 грн;

Одесса – 729 грн.

Если подсчитать дополнительные расходы за год, то суммы будут следующими:

Полтава – 7 682 грн в год;

Кременчуг – 7 614 грн;

Винница – 8 309 грн;

Запорожье – 6 150 грн;

Тернополь – 9 285 грн;

Ужгород – 8 187 грн;

Хмельницкий – 7 254 грн;

Днепр – 8 322 грн;

Кривой Рог – 5 880 грн;

Луцк – 6 786 грн;

Одесса – 8 751 грн.

Иными словами, каждое домохозяйство будет дополнительно платить за услуги водоканала от 6 до 9 тысяч гривень в год.

При этом, по словам Попенко, речь не идет об улучшении качества или расширении перечня услуг – качество воды, которая будет течь из кранов, останется неудовлетворительным даже при новых тарифах.

Почему растут тарифы

По словам эксперта, ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне.

"Но в этом году Верховная Рада Украины приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут приниматься на местном уровне. НКРЭКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – УНИАН) лишь проверяет правильность расчетов, а решение об изменении тарифов принимается на уровне исполкомов", – напоминает специалист.

Основная причина подорожания заключается в том, что в Украине продолжают расти все ключевые составляющие тарифа на водоснабжение. Речь идет прежде всего о расходах на электроэнергию, топливо, оплату труда персонала, проведение ремонтов и другие операционные расходы.

В частности, в "Винницаоблводоканале" сообщили, что для предприятия цена на электроэнергию увеличилась более чем в пять раз, тогда как тарифы на её передачу и распределение выросли примерно в три раза. Из-за кардинальных изменений логистических маршрутов и колебаний валютных курсов расходы на химические реагенты выросли до 200%. В то же время цены на трубы, запорную арматуру, а также горюче-смазочные материалы для аварийных бригад увеличились в 2–4 раза.

По словам специалистов, удержание тарифа на искусственно заниженном уровне привело к значительному накоплению задолженности за электроэнергию.

Коммунальные тарифы в Украине – последние новости

Летом 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы о введении моратория на повышение коммунальных тарифов. Соответственно, в течение действия военного положения и ещё шести месяцев после его окончания в Украине не предусматривалось изменения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду.

При этом еще в феврале стало известно, что правительство готовит план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. В частности, в обновленном меморандуме Международного валютного фонда отмечается, что к лету 2026 года правительство должно подготовить "дорожную карту" перехода к рыночному ценообразованию.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в течение текущего года в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию и природный газ для бытовых потребителей.

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