США готовят новые пошлины в отношении 60 торговых партнеров: есть ли Украина в списке

Новые меры предлагаются в связи с недостаточной борьбой с продукцией, изготовленной с использованием принудительного труда.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из 60 стран и экономик из-за, по мнению Вашингтона, недостаточной борьбы с продукцией, изготовленной с использованием принудительного труда. Об этом сообщило Управление торгового представителя США (USTR).

По итогам расследований, проведенных в соответствии с разделом 301 Закона о торговле США, USTR пришло к выводу, что ряд государств не принимает достаточных мер для запрета ввоза товаров, произведенных с использованием принудительного труда. В Вашингтоне считают, что это создает недобросовестную конкуренцию для американских производителей.

Согласно предложению, предполагается введение двух уровней пошлин.

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Ставка 10% предлагается для 15 экономик, которые, по оценке США, уже предприняли определенные шаги или имеют элементы регулирования и механизмы контроля для ограничения такого импорта, хотя эти меры считаются недостаточными или требующими усиления. В этот перечень вошли Канада, Эквадор, Европейский Союз, Индонезия, Мексика, Пакистан, Аргентина, Бангладеш, Камбоджа, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Индия, Малайзия и Тайвань.

Ставка 12,5% применяется к остальным 45 экономикам, где уровень введенных мер ниже или недостаточен для эффективного предотвращения импорта продукции, связанной с принудительным трудом.

В то же время Украина не вошла в перечень экономик, в отношении которых проводилось это расследование. В марте USTR объявило о начале проверок в отношении 60 стран и экономик, однако Украины среди них не было.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что неспособность торговых партнеров эффективно противодействовать импорту товаров, произведенных с использованием принудительного труда, является неприемлемой и заставляет американских работников конкурировать в неравных условиях.

Пошлины Трампа – главные новости

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имеет права использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин.

Трамп, в свою очередь, после ознакомления с решением Верховного суда заявлял, что повысит пошлины с 10% до 15% для всех стран.

Мировая торговля в 2025 году не рухнула, несмотря на торговые войны и политическую напряженность, однако существенно изменилась, писало издание Financial Times.

В частности, прямая торговля между США и Китаем в 2025 году сократилась примерно на 30%. В то же время США заменили около двух третей утраченного импорта поставками из других стран.

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