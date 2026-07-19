Астрономы открыли атмосферу на планете, похожей на Землю, а теперь будут искать там воду

Планета находится на оптимальном расстоянии от своей звезды, чтобы там могло возникнуть подобие земной жизни.

Впервые астрономы обнаружили атмосферу на каменистой планете за пределами нашей Солнечной системы. Это самое убедительное на сегодняшний день доказательство существования экзопланеты, способной поддерживать внеземную жизнь. Как пишет New Scientist, речь идет о планете LHS 1140b, которая вращается вокруг небольшой холодной звезды типа M-карлик примерно в 50 световых годах от Земли.

Отмечается, что десятилетиями астрономы изучали системы М-карликов, чтобы найти планету с атмосферой. Но до сих пор поиски были безуспешными – некоторые исследователи настолько разочаровались, что предположили, что планеты этих маленьких звезд могут и вовсе не иметь атмосферы.

В оригинальной статье, опубликованной в журнале Science, профессор Гарвардского университета Робин Вордсворт сказал, что 20 лет назад не было известно ни об одной планете земного типа. Теперь же таких планет отрыто несколько, но только на LHS 1140b нашли хоть какую-то атмосферу.

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Атмосфера планеты состоит из гелия. Мощный прибор WINERED (Warm Infrared Echelle Spectrograph to Realize Extreme Dispersion) на телескопе Magellan Clay в обсерватории Лас-Кампанас показал признаки утечки гелия из атмосферы планеты в 2024 году. При этом в 2025 году такой утечки не было.

Ученые говорят, что по всей видимости атмосфера планеты разделена на слои. Предполагается, что верхняя атмосфера планеты состоит преимущественно из гелия и бедна водородом, а другие химические вещества, такие как вода, удерживаются на более низких высотах, ближе к поверхности.

Это первый случай обнаружения атмосферы на каменистой планете, находящейся в обитаемой зоне другой звезды. В течение следующих четырех-пяти лет данные спутника Webb будут использоваться для поиска воды, и если вода будет в атмосфере, то, вероятно, это будет стабильная атмосфера, которая сохранится и в будущем.

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Напомним, что недавно астрономы обнаружили тусклую, трудноуловимую планету, вращающуюся вокруг молодой звезды. Ее искали 10 лет, а в конце прошлого года ученые обнаружили этот холодный газовый гигант. Как сообщили ученые, это самая тусклая планета, когда-либо непосредственно сфотографированная с Земли.

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