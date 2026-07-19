Курс доллара и евро в Украине сегодня: сколько стоит валюта 19 июля

Евро останется главной спекулятивной валютой.

Мировые финансовые рынки вновь оказались под давлением геополитики. Обострение на Ближнем Востоке, скачок цен на нефть и противоречивые заявления президента США Дональда Трампа мгновенно повлияли на валютный рынок.

По мнению аналитика Алексея Козырева, курс доллара в воскресенье, 19 июля, в большинстве обменников и работающих банках будет находиться в пределах: прием - 44,20-44,55 грн и продажа - 44,70-44,95 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 50,75-51,20 грн и продажа - 51,40-51,75 грн.

В то же время эксперт предупредил, что евро останется главным инструментом для спекуляций, но ожидать отметок в 52 гривни и выше не стоит.

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"В силу специфики военной ситуации и различий наличного рынка в прифронтовых регионах и в относительном тылу – во многих регионах котировки покупки/продажи валюты могут отличаться на 3−5 копеек по доллару и 5−7 копеек по евро", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар. При этом официальный курс европейская валюта установлен на уровне 51,06 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 44,66/44,68 грн/долл., а к евро – 51,05/51,07 грн/евро.

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