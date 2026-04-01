Мировая торговля выстояла, но уже другая: что изменила политика Трампа, - FT

Мировая торговля в 2025 году не рухнула, несмотря на торговые войны и политическую напряженность, однако существенно изменилась. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет McKinsey Global Institute.

Отмечается, что в прошлом году глобальная торговля товарами продемонстрировала неожиданную устойчивость даже несмотря на давление глобальных пошлин со стороны США и геополитические конфликты. В то же время структура торговли претерпела глубокие изменения, часть из которых временна, но некоторые могут остаться надолго.

По данным исследования, экспорт США и Китая достиг рекордных показателей, а мировая торговля росла быстрее, чем глобальная экономика.

В то же время изменилась география торговых потоков. Страны стали меньше торговать с "геополитически далекими" партнерами – прежде всего это касается США и Китая. Аналогично и ЕС потерял долю китайского рынка, тогда как Индия резко увеличила поставки в США, в частности смартфонов.

Одним из главных факторов роста стала торговля, связанная с искусственным интеллектом. Причем с 2024 по 2025 год стоимость поставок полупроводников и оборудования для центров обработки данных выросла на 40%. Этот сегмент обеспечил около трети прироста мировой торговли. Основными поставщиками стали азиатские хабы – Тайвань, Южная Корея и страны Юго-Восточной Азии.

В то же время контроль над экспортом и импортом сдержал рост этого сектора в Китае до 16%. В отчете утверждается, что стремительный рост мощностей, связанных с искусственным интеллектом, будет продолжать стимулировать мировую торговлю в 2026 году. Несмотря на падение прямых поставок в США, Китай смог компенсировать потери за счет других рынков.

Китай все больше выступает не как экспортер готовых товаров, а как поставщик для глобального производства. Страна смогла увеличить экспорт оборудования и сырья в другие страны, в частности к своим соседям.

В целом экспорт промежуточных и капитальных товаров Китая вырос на 223 млрд долл., что более чем компенсировало сокращение экспорта в США на 130 млрд долл.

Кроме того, таможенная политика президента США Дональда Трампа вызвала сложные перестройки в мировой торговле. В целом прямая торговля между США и Китаем в 2025 году сократилась примерно на 30%. В то же время США заменили около двух третей утраченного импорта поставками из других стран.

Китайские производители, чтобы найти новых покупателей, снижали цены в среднем на 8% на потребительские товары, включая электромобили и игрушки. Между тем европейские компании оказались под двойным давлением из-за наплыва более дешевых китайских товаров и повышенных пошлин США.

Впрочем, несмотря на агрессивную политику Вашингтона, глобальная торговая система не разрушилась. Как отмечают аналитики, США не реализовали все свои угрозы, а главное – не вызвали волну глобального ответа или массового нарушения правил Всемирной торговой организации.

Ключевым фактором стало то, что другие страны продолжили торговать между собой. Даже США, на долю которых приходится лишь около 14% мирового импорта, не смогли критически повлиять на систему.

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имеет права использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин. После решения судаТрамп заявил, что повысит пошлины с 10% до 15% для всех стран. По его словам, в течение следующих нескольких месяцев его администрация определит и опубликует новые и юридически допустимые пошлины.

Газета The Wall Street Journal писала, что мировая торговля в прошлом году выросла быстрее, чем ожидалось, несмотря на повышение пошлин США. В то же время в этом году темпы могут замедлиться, хотя инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта частично смягчает негативный эффект.

Вас также могут заинтересовать новости: