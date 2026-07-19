Вместо Италии – на Балканы: это бирюзовое озеро называют 'дешевым двойником' Комо

За Адриатическим морем есть гораздо более тихое и недорогое место с такими же пейзажами.

Озеро Охрид в Северной Македонии – небольшой балканский городок с бирюзовой водой, который туристы уже прозвали "дешевым двойником" итальянского озера Комо, пишет Travel Off Path.

Северная Македония – страна, не имеющая выхода к морю, зажатая между Грецией, Болгарией, Сербией и Албанией. Но вместо побережья здесь есть Охридское озеро – одно из древнейших и самых глубоких озер Европы, берега которого тянутся почти на 90 километров.

Город Охрид на его берегу часто называют "Балканским Иерусалимом" – из-за примерно 365 церквей, то есть по одной на каждый день года. В самом городке проживает всего около 38 тысяч человек, а улочки напоминают иллюстрации из старинной книги: мощеная брусчаткой улица, беленые домики с деревянными балконами и ремесленные лавки на каждом шагу.

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Главная достопримечательность – церковь Святого Иоанна в Канео XIII века, которая стоит на скале прямо над водой.

"Я бывал и на итальянских Больших озерах, и на десятках альпийских водоемов в Швейцарии и Франции, но, поверьте, никогда не видел такой прозрачной и бирюзовой воды, как в Охриде", – поделился автор материала.

Известно, что видимость под водой там достигает почти 20 метров.

Купаться здесь можно, но вода холодная – озеро питают подземные источники, поэтому комфортнее будут чувствовать себя те, кто привык к прохладной воде в альпийских озерах.

Для туристов

Издание собрало список лучших пляжей:

Kaneo Beach – небольшая галечная бухта прямо под церковью;

Potpeš Beach – местный фаворит в 10 минутах ходьбы от старого города, где подают фирменную пастрмайлию (запеченный хлеб с мясом);

Metropolis Beach – наиболее близкий к "курортному" формату, с отелями и тавернами вдоль берега.

По подсчетам, полный день на пляже в Охриде обходится лишь в небольшую долю от того, что туристы платят в других уголках Европы:

шезлонг с зонтиком – 11–17 долларов;

коктейль – 5–8 долларов;

пиво – 2,5–4 доллара;

кофе – 2 доллара;

пицца – 7–9 долларов;

основные блюда – 9–13 долларов.

В целом туристы тратят от 40 до 140 долларов в день в зависимости от стиля путешествия. Место в хостеле стоит 10–25 долларов за ночь, бюджетный отель – 30–60 долларов, а хороший отель с видом на озеро – 80–120 долларов.

Северная Македония не входит в ЕС и Шенгенскую зону.

Где безопасно купаться

Ранее УНИАН сообщал о рейтинге стран с самыми чистыми озерами Европы для купания. Лидером признана Австрия, где 96,5% внутренних водоемов для купания получили статус "отличных" – благодаря альпийскому рельефу, который образует природные резервуары с чистой водой. Второе место заняла Финляндия (94,7%), третье – Германия (91,5%). В рейтинг также вошли Италия, Швейцария, Швеция и Франция, а замыкают список Нидерланды, Венгрия и Польша.

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