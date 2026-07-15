В Раде раскрыли вероятный состав нового Кабмина

Часть должностей займут новые кандидаты, а часть останется прежней.

В составе нового правительства Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел – Иван Выговский.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") в Telegram-канале.

В частности, по ее словам, в обновлённом правительстве следующие должности займут:

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Всеволод Ченцов – вице-премьер по евроинтеграции;

Виталий Ким – министр по делам ветеранов;

Денис Маслов – министр юстиции;

Виталий Безгин – министр общин и территорий;

Николай Калашник – министр инфраструктуры и восстановления;

Иван Выговский – министр внутренних дел;

Игорь Клименко – министр обороны.

В то же время, как сообщила народный депутат, Алексей Соболев покинет Минэкономики и будет работать в Офисе президента. Вместо него министерство возглавит Александр Кравченко. Тарас Высоцкий возглавит Минагрополитики, а Андрей Бутенко – министерство образования.

Василевская-Смаглюк отметила, что все остальные останутся на своих должностях.

Судьба Михаила Федорова

Кроме того, как сообщил президент Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа", у нынешнего министра обороны Михаила Федорова существует системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не удается разрешить, пишет "Украинская правда".

"Он (президент – ред.) сказал, что по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского (главнокомандующего ВСУ – ред.), но он сейчас этого сделать не может", – рассказал изданию один из участников встречи.

Также источники издания во фракции отметили, что Федоров остается в команде президента, "но чем он будет заниматься, станет известно на следующей неделе".

Изменения в составе правительства: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 июля премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку. Она возглавляла правительство почти год. До этого, с ноября 2021 года, она занимала должность вице-премьер-министра – министра экономики Украины. Еще раньше она была заместителем главы Офиса президента.

Предполагается масштабное обновление Кабинета министров и руководства правоохранительных органов. Перестановки обусловлены изменением политической стратегии государства. Президент Владимир Зеленский заявил, что Сергей Корецкий является наиболее подготовленным кандидатом на пост нового премьер-министра.

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