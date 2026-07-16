Voyager 1 имеет меньше памяти, чем фото на телефоне: как он работает уже почти 50 лет

Несмотря на крайне скромные по современным меркам характеристики, космический аппарат продолжает выполнять команды с Земли спустя почти 50 лет после запуска.

Космический аппарат "Вояджер-1", который остается самым удаленным созданным человеком объектом в космосе, продолжает работать, хотя объем памяти его основных вычислительных систем составляет менее 70 килобайт. Это меньше, чем занимает одна фотография, сделанная современным смартфоном.

Каждая из трех основных компьютерных систем зонда располагает примерно 69,6 килобайта памяти. Специалисты объяснили, что одна из них отвечает за выполнение команд и защиту от сбоев, другая собирает и передает научные данные, а третья контролирует ориентацию аппарата и удерживает антенну направленной на Землю, пишет Spacedaily.

Именно благодаря продуманной архитектуре с резервированием критически важных систем аппарат продолжает выполнять свою миссию почти полвека после запуска.

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Особенно сложной для инженеров стала неисправность, возникшая в ноябре 2023 года. Тогда "Вояджер-1" перестал передавать научные данные, отправляя вместо них бессмысленный набор символов. После нескольких месяцев диагностики специалисты NASA установили, что причиной стал отказ одного из чипов памяти в системе обработки данных. По оценкам агентства, были повреждены около 3% памяти.

Из-за крайне ограниченного объема свободной памяти инженерам пришлось разделить программный код на небольшие части и разместить их в разных участках памяти аппарата. Первая исправленная команда была отправлена в апреле 2024 года и достигла космического аппарата примерно через 22,5 часа. Еще спустя почти сутки "Вояджер-1" впервые за пять месяцев передал на Землю корректные данные.

Эксперты отметили, что ремонт стал уникальной инженерной операцией. Специалистам удалось дистанционно переписать программное обеспечение космического аппарата, который находится более чем в 24 млрд км от Земли, без возможности физического доступа к нему.

В чем секрет раоты "Вояджер-1"

По словам руководителей проекта, секрет долговечности "Вояджера-1" заключается не только в надежности оборудования, но и в заложенной конструкторами гибкости. Инженеры еще в 1970-х годах предусмотрели резервные решения и возможность перестройки программного обеспечения, благодаря чему аппарат продолжает работать даже после отказа отдельных компонентов почти через 50 лет после запуска.

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Ранее сообщалось, что на Титане выявили удивительное сходство с Землей. Оно состоит в том, что там так же есть реки и дожди, но есть нюанс. В целом, Титан интересен науке потому, что показывает, что одни и те же физические процессы способны формировать похожие ландшафты.

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