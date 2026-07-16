Пять чрезвычайно редких железных кандалов 'поведали' о кельтской работорговле 2300 лет назад

Археологи обнаружили пять пар железных кандалов на кельтском поселении во Франции, возраст которого составляет 2300 лет. Это открытие предполагает, что небольшое поселение часто посещали кузнецы и работорговцы. Об этом пишет Live Science.
Отмечается, что эти "чрезвычайно редкие" кандалы были обнаружены в городе Аллонн в долине Луары во Франции в 2019 году, но о результатах двухлетних раскопок стало известно общественности 9 июля в заявлении Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP).
Согласно нему, поселение в Аллонне было основано вместе с религиозным комплексом в III веке до нашей эры. Археологи обнаружили, что в нем в небольших мастерских работали ремесленники-специалисты, в том числе кузнецы, медники, бронзовщики и жестянщики.
В ходе раскопок команда обнаружила большое количество высококачественных металлических предметов - таких как мечи, наконечники копий, ключи и детали конской упряжи, - но железные кандалы стали неожиданностью, поскольку они крайне редки для того периода. Археологи нашли двойной кандал на запястья, кандал на лодыжки и три других металлических элемента фиксации.
Интересно, что наличие кандалов предполагает, что Аллонн мог быть центром работорговли в позднем железном веке (450-50 гг. до н.э.).
"Идентификация средств фиксации и оружия предполагает иерархическую социальную организацию, состоящую из доминирующих и подчиненных групп - заключенных или рабов", - сказал Тьерри Лежар, специалист по кельтским металлоизделиям.
При чем здесь галлы
Отмечается, что галлы, свободное объединение кельтских племен, были известны тем, что порабощали военнопленных, осужденных и должников, и их часто заставляли работать в полях. Эти мужчины, женщины и дети лишились своих прав и могли быть куплены и проданы своими владельцами. Однако, поскольку кельты не оставили после себя много собственных исторических свидетельств, о практике рабства в доримской Галлии известно немного. Кандалы из Аллонна дают новое представление о жизни людей, которые обычно оставались невидимыми в исторических описаниях.
По мнению ученых, небольшой диаметр наручников - 6 сантиметров - предполагает, что они могли использоваться на женщине или ребенке. А вес наручников для лодыжек превышал 1 килограмм, что свидетельствует о весе, который приходилось носить с собой порабощенным людям.
Археологи также обнаружили в Аллонне религиозное святилище, а также подношения, включавшие одежду и украшения, такие как кольца и амулеты. Многие из подношений были намеренно деформированы или изуродованы, вероятно, чтобы превратить обычную вещь в дар богам, говорится в заявлении.
Изабель Боллар-Рейно, эксперт по древним монетам из французского министерства культуры, сообщила, что на месте раскопок были обнаружены сотни монет, датируемые более чем пятью веками. Примерно треть найденных в Аллонне монет были обработаны напильником, срезаны или вытравлены зубилом. Она добавила:
"Эти повреждения свидетельствуют о ритуальном намерении: лишение монеты ее коммерческой функции, чтобы посвятить ее священному, тем самым обеспечив вечность подношения".
Отмечается, что Аллонн был важным кельтским центром на пересечении нескольких крупных дорог в древности, и анализ найденных металлических предметов выявил важную новую информацию о некоторых из самых бесправных членов галльского общества.
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