Пять чрезвычайно редких железных кандалов 'поведали' о кельтской работорговле 2300 лет назад

В ходе раскопок команда обнаружила большое количество высококачественных металлических предметов.

Археологи обнаружили пять пар железных кандалов на кельтском поселении во Франции, возраст которого составляет 2300 лет. Это открытие предполагает, что небольшое поселение часто посещали кузнецы и работорговцы. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что эти "чрезвычайно редкие" кандалы были обнаружены в городе Аллонн в долине Луары во Франции в 2019 году, но о результатах двухлетних раскопок стало известно общественности 9 июля в заявлении Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP).

Согласно нему, поселение в Аллонне было основано вместе с религиозным комплексом в III веке до нашей эры. Археологи обнаружили, что в нем в небольших мастерских работали ремесленники-специалисты, в том числе кузнецы, медники, бронзовщики и жестянщики.

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В ходе раскопок команда обнаружила большое количество высококачественных металлических предметов - таких как мечи, наконечники копий, ключи и детали конской упряжи, - но железные кандалы стали неожиданностью, поскольку они крайне редки для того периода. Археологи нашли двойной кандал на запястья, кандал на лодыжки и три других металлических элемента фиксации.

Интересно, что наличие кандалов предполагает, что Аллонн мог быть центром работорговли в позднем железном веке (450-50 гг. до н.э.).

"Идентификация средств фиксации и оружия предполагает иерархическую социальную организацию, состоящую из доминирующих и подчиненных групп - заключенных или рабов", - сказал Тьерри Лежар, специалист по кельтским металлоизделиям.

При чем здесь галлы

Отмечается, что галлы, свободное объединение кельтских племен, были известны тем, что порабощали военнопленных, осужденных и должников, и их часто заставляли работать в полях. Эти мужчины, женщины и дети лишились своих прав и могли быть куплены и проданы своими владельцами. Однако, поскольку кельты не оставили после себя много собственных исторических свидетельств, о практике рабства в доримской Галлии известно немного. Кандалы из Аллонна дают новое представление о жизни людей, которые обычно оставались невидимыми в исторических описаниях.

По мнению ученых, небольшой диаметр наручников - 6 сантиметров - предполагает, что они могли использоваться на женщине или ребенке. А вес наручников для лодыжек превышал 1 килограмм, что свидетельствует о весе, который приходилось носить с собой порабощенным людям.

Археологи также обнаружили в Аллонне религиозное святилище, а также подношения, включавшие одежду и украшения, такие как кольца и амулеты. Многие из подношений были намеренно деформированы или изуродованы, вероятно, чтобы превратить обычную вещь в дар богам, говорится в заявлении.

Изабель Боллар-Рейно, эксперт по древним монетам из французского министерства культуры, сообщила, что на месте раскопок были обнаружены сотни монет, датируемые более чем пятью веками. Примерно треть найденных в Аллонне монет были обработаны напильником, срезаны или вытравлены зубилом. Она добавила:

"Эти повреждения свидетельствуют о ритуальном намерении: лишение монеты ее коммерческой функции, чтобы посвятить ее священному, тем самым обеспечив вечность подношения".

Отмечается, что Аллонн был важным кельтским центром на пересечении нескольких крупных дорог в древности, и анализ найденных металлических предметов выявил важную новую информацию о некоторых из самых бесправных членов галльского общества.

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