Зеленский назвал наиболее подготовленного кандидата на пост премьера

Сергей Корецкий является наиболее подготовленным кандидатом на пост нового премьер-министра.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Как отметил глава государства, Украина готовится к зиме.
"Мы будем прилагать усилия – и дипломаты, и все остальные – чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, чтобы у нас было прекращение огня. Если мы вступаем в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Подготовка к зиме, поэтому Сергей Корецкий, после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра", – рассказал Зеленский.
В связи с этим президент сообщил, что у Корецкого сегодня состоится заседание с парламентской фракцией "Слуга народа".
"Он будет обсуждать детали, а в детали уже входит будущий состав министров", – сказал Зеленский.
Кроме того, что касается кандидатов на должности в правительстве, предложения по ним должен представить Корецкий.
"Особенно во время войны – это командная работа", – добавил Зеленский.
Вторым приоритетом глава государства назвал диалог между армией и Министерством обороны, и в частности – решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства.
"По этому поводу у меня сегодня состоятся беседы с руководством армии, а также с министром обороны. Все это у меня будет до заседания фракции", – анонсировал Зеленский.
Президент добавил, что единство – это наша большая сила:
"Они должны решить эти вопросы, и это важно".
Говоря об ещё одном приоритете, а именно об оборонно-промышленном комплексе, глава государства отметил, что важно защитить воздушное пространство.
"И не только небо, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении без какой-либо политики – в направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере к прекращению огня", – заявил Зеленский.
Об смене послов
Также главу государства спросили, будут ли менять Ольгу Стефанишину на посту посла США:
"Что касается дипломатического корпуса, я бы не отвечал исключительно о посольстве США. Там есть свои вызовы. Безусловно, дыма без огня не бывает".
Он добавил, что есть несколько посольств, где требуется смена послов.
"Мы сейчас обсудим с первым заместителем, с Кислицей и с министром иностранных дел Сибигой список послов, которые будут заменены", – пояснил Зеленский.
Кадровые перестановки во власти: новости
13 июля премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку, что дало старт масштабной перестройке Кабинета министров и руководства правоохранительных органов. Перестановки обусловлены изменением политической стратегии государства.
Также анонсированы скорые кадровые изменения среди руководителей правоохранительных ведомств.