Зеленский назвал наиболее подготовленного кандидата на пост премьера

Главная задача нового премьер-министра будет заключаться в подготовке страны к зиме.

Сергей Корецкий является наиболее подготовленным кандидатом на пост нового премьер-министра.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Как отметил глава государства, Украина готовится к зиме.

Видео дня

"Мы будем прилагать усилия – и дипломаты, и все остальные – чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, чтобы у нас было прекращение огня. Если мы вступаем в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Подготовка к зиме, поэтому Сергей Корецкий, после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра", – рассказал Зеленский.

В связи с этим президент сообщил, что у Корецкого сегодня состоится заседание с парламентской фракцией "Слуга народа".

"Он будет обсуждать детали, а в детали уже входит будущий состав министров", – сказал Зеленский.

Кроме того, что касается кандидатов на должности в правительстве, предложения по ним должен представить Корецкий.

"Особенно во время войны – это командная работа", – добавил Зеленский.

Вторым приоритетом глава государства назвал диалог между армией и Министерством обороны, и в частности – решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства.

"По этому поводу у меня сегодня состоятся беседы с руководством армии, а также с министром обороны. Все это у меня будет до заседания фракции", – анонсировал Зеленский.

Президент добавил, что единство – это наша большая сила:

"Они должны решить эти вопросы, и это важно".

Говоря об ещё одном приоритете, а именно об оборонно-промышленном комплексе, глава государства отметил, что важно защитить воздушное пространство.

"И не только небо, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении без какой-либо политики – в направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере к прекращению огня", – заявил Зеленский.

Об смене послов

Также главу государства спросили, будут ли менять Ольгу Стефанишину на посту посла США:

"Что касается дипломатического корпуса, я бы не отвечал исключительно о посольстве США. Там есть свои вызовы. Безусловно, дыма без огня не бывает".

Он добавил, что есть несколько посольств, где требуется смена послов.

"Мы сейчас обсудим с первым заместителем, с Кислицей и с министром иностранных дел Сибигой список послов, которые будут заменены", – пояснил Зеленский.

Кадровые перестановки во власти: новости

13 июля премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку, что дало старт масштабной перестройке Кабинета министров и руководства правоохранительных органов. Перестановки обусловлены изменением политической стратегии государства.

Также анонсированы скорые кадровые изменения среди руководителей правоохранительных ведомств.

Вас также могут заинтересовать новости: