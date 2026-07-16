Какой йогурт полезнее – греческий или обычный: объяснение диетологов

По словам специалистов, выбор зависит от пищевых потребностей и целей человека.

Греческий йогурт стал популярным благодаря высокому содержанию белка, однако обычный йогурт также обладает полезными свойствами. Диетологи объяснили, чем отличаются эти продукты и какой вариант лучше выбирать, пишет marthastewart.com.

Является ли греческий йогурт полезнее обычного, зависит от потребностей человека, отмечает диетолог и персональный тренер Мария Зайц.

Греческий йогурт содержит больше белка, чем большинство обычных видов йогурта, поэтому для многих это является его преимуществом. В то же время обычный йогурт может быть лучшим выбором в некоторых случаях, добавляет диетолог Морган Бимиллер.

Видео дня

Например, людям с хронической болезнью почек может потребоваться ограничить количество белка в рационе.

Кроме того, избыток белка может затруднять потребление достаточного количества калорий для набора веса, объясняет Зайц.

Преимущества греческого йогурта

Греческий йогурт ценят прежде всего за высокое содержание белка. Он является полноценным источником белка, поскольку содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых для поддержания мышц, восстановления организма и здорового старения.

Одна порция такого йогурта обычно содержит 15–20 граммов белка – примерно в два раза больше, чем обычный йогурт.

"Поскольку греческий йогурт богат белком, он может помогать дольше сохранять чувство сытости и стабилизировать уровень сахара в крови, замедляя пищеварение", – отмечает Зайц.

Кроме того, греческий йогурт является источником кальция. В процессе производства его процеживают, поэтому он содержит меньше лактозы, углеводов и сахара. Именно благодаря более низкому содержанию лактозы такой йогурт может лучше подходить людям, чувствительным к молочным продуктам.

Польза обычного йогурта

Обычный йогурт может содержать больше кальция, чем греческий, отмечает Зайц. Одна порция обычно обеспечивает 20–30 % суточной потребности в кальции, который важен для здоровья костей, работы мышц и нервной системы.

В зависимости от производителя обычный йогурт также может обеспечивать 20–30 % суточной потребности в витамине B12.

Хотя греческий йогурт обычно содержит больше белка и пробиотиков, обычный йогурт также обладает этими преимуществами, но в меньшем количестве.

Как правильно выбрать йогурт

Специалисты советуют выбирать натуральные йогурты без добавления сахара. По желанию в них можно добавить фрукты, орехи или гранолу.

При выборе стоит обращать внимание на состав продукта, количество белка, жиров, углеводов и добавленного сахара.

"Если человек хочет набрать вес, ему может подойти йогурт с более высоким содержанием жира. В то же время обезжиренный вариант может быть лучше для тех, кто стремится похудеть или уменьшить потребление насыщенных жиров", – объясняет Зайц.

Также стоит проверять, содержит ли йогурт живые и активные культуры, а еще – обращать внимание на размер порции.

Подробнее о пользе йогурта в рационе

Ранее эксперты рассказали, почему йогурт полезен для здоровья, и назвали четыре его основных свойства. Отмечалось, что этот продукт является источником кальция и белка, а также может способствовать развитию полезных пробиотических бактерий в кишечнике.

Также УНИАН писал о том, как употреблять йогурт с максимальной пользой, чтобы получить больше белка и пробиотиков. Как отмечалось в статье, количество питательных веществ зависит от типа йогурта.

Вас также могут заинтересовать новости: