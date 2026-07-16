Люди, которые постоянно в стрессе, усвоили в детстве 10 ужасных правил

Ошибки родителей в процессе воспитания сказываются на всей дальнейшей жизни ребенка.

Детский опыт в значительной степени определяет то, как человек справляется со стрессом во взрослой жизни. Как пишет в статье для YourTango эксперт по социальным отношениям Зайда Слаббекорн, даже благие намерения родителей могут сформировать у ребенка психологические паттерны, которые впоследствии повышают риск эмоционального истощения, проблем с психическим здоровьем и трудностей в профессиональной жизни.

"В обществе, одержимом идеей работать до срыва и превращать всё в подработку, родители должны прилагать дополнительные усилия, чтобы научить своих детей справляться со стрессом, чтобы они не испытывали значительных негативных последствий выгорания", – пишет автор.

Слаббекорн приводит несколько примеров того, как "благие намерения" родителей делают детей эмоционально неустойчивыми и незрелыми:

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Тяжёлый труд - путь к успеху. Эксперт объясняет, что стремление привить детям трудолюбие может обернуться убеждением, будто человек ценен только тогда, когда работает на пределе возможностей. В результате уже во взрослом возрасте такие дети часто предъявляют к себе нереалистичные требования, пренебрегают отдыхом и собственными потребностями ради карьеры.

Безусловная преданность работодателю. В публикации говорится, что модель абсолютной лояльности к работодателю уже не соответствует современному рынку труда. Если детей учат терпеть токсичную среду, низкую оплату или нарушение баланса между работой и личной жизнью лишь ради преданности компании, это может привести к профессиональному выгоранию.

Эмоции – это слабость. Автор подчеркивает, что подавление эмоций не делает человека сильнее. Наоборот, неспособность признавать собственные переживания и потребность в отдыхе постепенно приводит к психологическому истощению.

Запрет просить о помощи. Как пишет издание, настоящая самостоятельность не исключает обращения за поддержкой. Исследование, на которое ссылается автор, показывает, что сотрудники, которые не боятся просить совета или помощи, реже сталкиваются с истощением из-за чрезмерного давления.

Уважение нужно заслужить. Еще одна ошибочная установка – убеждение, что любовь, уважение и признание зависят только от пользы, которую человек приносит другим. Из-за этого взрослые нередко жертвуют собственными интересами ради одобрения руководителей, партнеров или окружающих.

Каждое хобби должно приносить деньги. В статье отмечается, что дети, которых с детства поощряли заниматься только "полезными" увлечениями, во взрослом возрасте часто не умеют отдыхать без чувства вины. Автор подчеркивает: не каждое увлечение должно превращаться в источник дохода.

Постоянная занятость - признак успеха. Эксперт рассказывает, что жизнь без свободного времени формирует привычку всегда быть занятым, даже ценой собственного здоровья. Именно поэтому людям важно сознательно находить время для отдыха, даже если это кажется необычным.

Позитивное мышление. По мнению автора, чрезмерный акцент на позитиве может заставлять игнорировать реальные проблемы. В материале подчеркивается, что преодоление стресса начинается не с уклонения от трудностей, а с готовности честно посмотреть им в глаза.

Успех требует постоянных жертв. Убеждение о необходимости жертвовать личной жизнью ради карьеры часто используют недобросовестные работодатели. Родителям рекомендуют с детства демонстрировать детям пример баланса между работой, отдыхом и заботой о себе.

Забота о себе – это слабость. В заключение автор подчеркивает, что особенно мужчин нередко воспитывают в убеждении, будто заботиться о психическом здоровье – это стыдно. В то же время, заключает она, "самыми сильными обычно являются те люди, которые признают важность эмоционального и физического благополучия".

Другие советы по воспитанию детей

Как писал УНИАН, психологи советуют использовать фразу "прямо сейчас", чтобы помочь ребенку осознать временность своих эмоций и быстрее успокоиться. Признание чувств словами вроде "я знаю, что тебе сейчас очень грустно" показывает ребенку, что взрослый видит и принимает его переживания.

Также мы рассказывали, что близость с ребенком сама по себе не гарантирует его открытости – необходимо доверие к тому, как родители отреагируют. Психологи советуют начинать с контроля собственных эмоций, делиться личными переживаниями и задавать вопросы о чувствах, а не только о результатах.

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