Свириденко подала заявление об отставке с поста премьер-министра

Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

В Верховную Раду Украины поступило заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке с должности. Об этом сообщил председатель Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - отметил он.

Стефанчук поблагодарил Свириденко за работу во главе правительства "в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский Союз".

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Напомним, Свириденко возглавила правительство год назад – 17 июля 2025-го. До этого, с ноября 2021 года, она занимала должность вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины. Еще раньше она была заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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