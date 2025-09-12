Под ограничения также попали компании, поставляющие компоненты электроники для российских ракет и дронов.

Великобритания усиливает давление на военную машину российского диктатора Владимира Путина путем введения новых санкций против сотни физических и юридических лиц, чтобы сократить доходы и военные поставки для российской армии.

Как сказано на сайте правительства Британии, санкции направлены против 70 кораблей "теневого флота" РФ. Эти корабли перевозят российскую нефть и являются ключевыми поставщиками военных компонентов.

Великобритания стала страной, которая применила больше всего санкций против российских нефтяных танкеров в мире. Эти ограничительные меры применены на фоне путешествия министра иностранных дел Британии Иветт Купер в Украину.

"Жизненно важные международные действия с целью усиления экономического давления на Россию и перекрытия критических денежных потоков, в которых Путин отчаянно нуждается для оплаты его незаконной войны", - подчеркнула Купер.

Кроме того, санкции также введены против 30 физических и юридических лиц, которые помогают российской военной машине путем поставки таких ключевых элементов как электроника, химикаты и взрывчатые вещества. Эти элементы используются для производства ракет и других систем вооружения.

В частности, электронику путинской армии поставляет компания из Китая Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и ее двое российских совладельцев - Елена и Алексей Малицкие. А также базирующаяся в Турции компания Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее руководитель, гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров. Компоненты электроники от этих компаний можно найти в российских ракетах типа "Искандер" и "Х-101", а также в российских дронах.

Украина постоянно призывает международное сообщество усиливать давление на Россию, чтобы лишить ее доходов для продолжения войны. В то же время, по данным Reuters, Россия наращивает "теневой флот" несмотря на западные санкции.

В Европейском Союзе сейчас готовят 19-й пакет санкций против РФ. По данным СМИ, ограничительные меры могут быть введены в нефтегазовом и финансовом секторах. Также могут быть введены вторичные санкции против стран, которые помогают России безнаказанно обходить санкции, введенные ранее.

