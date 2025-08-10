Канцлер Германии призвал США усилить санкции против России, чтобы встреча на Аляске принесла ощутимые результаты.

Европейские лидеры убеждают Вашингтон ужесточить санкции против Москвы, чтобы повлиять на исход встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина, которая может определить судьбу Украины и долгосрочную безопасность континента, пишет Financial Times.

Издание указывает, что накануне переговоров Трампа и Путина на Аляске в пятницу, 15 августа, страны Европы спешат сформировать единый фронт относительно формата и содержания встречи, поскольку она может стать поворотным моментом в российской агрессии.

"Путин действует только под давлением. Очевидно, что военное давление недостаточно сильное, а санкции США еще не применены. Если бы они были применены, это имело бы значительное влияние на российскую экономику. Я настоятельно призываю президента США сделать это", - сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также Мерц добавил, что встреча на Аляске должна принести ощутимые результаты. По его словам, это может быть усиление давления на страну-агрессор или же чтобы Россия сама осознала, что эта война не может продолжаться дальше.

Указывается, что европейские чиновники настаивают на том, что любое будущее соглашение о прекращении огня должно сопровождаться жесткими санкциями в случае любых нарушений со стороны России. Это необходимо для того, чтобы страна-агрессор не могла получить экономическую выгоду от мира перед возможным возобновлением войны.

Издание со ссылкой на двух чиновников ЕС отмечает, что Европа рассматривает замороженные российские активы как средство воздействия. Брюссель выдвинул идею использования этих активов для финансирования Украины.

Сообщается, что одно из предложений предусматривает заем наличности, накопленной в бельгийской клиринговой палате Euroclear, из российских активов на сумму 190 млрд евро и предоставление ее в заем Украине.

"В какой-то момент может возникнуть дискуссия о том, что делать с этими активами, если Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб", - рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Также представитель ЕС добавил, что для Украины чрезвычайно важны гарантии безопасности. Наиболее надежной гарантией безопасности стало бы решение об отсутствии каких-либо ограничений в отношении вооруженных сил Украины и поддержки Украины со стороны третьих стран.

В материале говорится, что европейские лидеры также обеспокоены идеей, которую объявил президент США по обмену территориями между Украиной и Россией. Они опасаются, что это приведет к тому, что Украина отдаст землю агрессору.

Издание отмечает, что европейцы считают, что текущая линия фронта должна быть отправной точкой для переговоров о прекращении огня.

"Относительно территориальных вопросов, позиция России формулируется как обмен территориями, но это выглядит как достаточно односторонний обмен", - отметил представитель ЕС.

Что будет с военной помощью Украине?

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что страны НАТО продолжат поставлять оружие Украине независимо от результатов встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Рютте заверил, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым, чтобы она могла бороться и была в лучшем положении, когда наступит время переговоров с Россией о прекращении огня или мирного соглашения.

Также мы писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут выделять средств на военную помощь Украине, но не будут прекращать закупки своего оружия европейскими партнерами. Вэнс объяснил, что США дали понять странам Евросоюза, что они должны взять на себя большую роль в помощи Украине против России. Также он добавил, что один из аргументов такого решения - война происходит в европейском регионе.

