"Теневой флот" играет ключевую роль в обеспечении поставок российской сырой нефти покупателям.

Так называемый "теневой флот" нефтяных танкеров расширился после введения ряда западных санкций против России из-за войны против Украины. Об этом заявил главный экономист крупного торгового дома Trafigura Саад Рахим, пишет Reuters.

Отмечается, что "теневой флот" играет ключевую роль в обеспечении поставок российской сырой нефти покупателям, несмотря на санкции, направленные на ограничение доходов Москвы.

"Поскольку появляются новые санкции и ограничения, "теневой флот" еще больше увеличился", - отметил Рахим.

Видео дня

По его словам, "теневой флот" в этом году рос медленнее, но продолжает расширяться, поскольку новые суда часто заменяют те, что находятся в "черном" списке.

При этом эксперт отметил, что пошлины США до сих пор имели ограниченное влияние на мировую экономику и спрос на топливо. Он отметил, что производители устанавливают свои бюджеты капитальных затрат на следующие несколько месяцев с учетом цены в 60 долларов за баррель, что является уровнем безубыточности.

Что касается предложения нефти, то в США сократилось количество нефтяных вышек, и ожидается, что объемы добычи остановятся на текущем уровне.

Санкции против РФ - последние новости

Евросоюз планирует сильнее ударить по ослабленной военной экономике России. Разрабатывается новый пакет санкций, который станет уже 19-м по счету с начала полномасштабного вторжения. Основной акцент сделают на так называемый "теневой флот" судов и компании, которые помогают России обходить существующие правила.

7 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против России.

Вас также могут заинтересовать новости: