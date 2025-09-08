Так называемый "теневой флот" нефтяных танкеров расширился после введения ряда западных санкций против России из-за войны против Украины. Об этом заявил главный экономист крупного торгового дома Trafigura Саад Рахим, пишет Reuters.
Отмечается, что "теневой флот" играет ключевую роль в обеспечении поставок российской сырой нефти покупателям, несмотря на санкции, направленные на ограничение доходов Москвы.
"Поскольку появляются новые санкции и ограничения, "теневой флот" еще больше увеличился", - отметил Рахим.
По его словам, "теневой флот" в этом году рос медленнее, но продолжает расширяться, поскольку новые суда часто заменяют те, что находятся в "черном" списке.
При этом эксперт отметил, что пошлины США до сих пор имели ограниченное влияние на мировую экономику и спрос на топливо. Он отметил, что производители устанавливают свои бюджеты капитальных затрат на следующие несколько месяцев с учетом цены в 60 долларов за баррель, что является уровнем безубыточности.
Что касается предложения нефти, то в США сократилось количество нефтяных вышек, и ожидается, что объемы добычи остановятся на текущем уровне.
Санкции против РФ - последние новости
Евросоюз планирует сильнее ударить по ослабленной военной экономике России. Разрабатывается новый пакет санкций, который станет уже 19-м по счету с начала полномасштабного вторжения. Основной акцент сделают на так называемый "теневой флот" судов и компании, которые помогают России обходить существующие правила.
7 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против России.