Также европейские министры рассматривают дополнительные санкции, направленные против нефтегазового и финансового секторов РФ.

Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают России обходить уже действующие ограничения. Об этом пишет Bloomberg.

Соответствующие меры будут обсуждены министрами иностранных дел ЕС во время встречи в Копенгагене, которая состоится на этой неделе. Речь идет в том числе о запрете на экспорт в Россию ряда товаров.

"Ожидается, что министры обсудят использование так называемого инструмента противодействия обходу санкций, который был принят в 2023 году, но еще не применялся. Этот инструмент может запретить экспорт, поставку или передачу определенных товаров в третьи страны, которые считаются способствующими обходу санкций", – сказано в материале.

Видео дня

Кроме того, авторы утверждают, что европейские министры рассматривают возможность введения дополнительных санкций, направленных против нефтегазового и финансового секторов России. Также речь может идти о дальнейших ограничениях на импорт и экспорт российских товаров, сообщили источники журналистов.

"Эти обсуждения будут проходить в неформальном формате и не будут конкретно сосредоточены на новом пакете санкций. ЕС исторически был против введения вторичных санкций, особенно с учетом недавней критики со стороны администрации Трампа в отношении этой политики", – подчеркивает издание.

Отмечается, что сейчас ЕС готовит новый, уже 19-й пакет санкций против России. И он должен быть готов в течение нескольких недель. По словам авторов материала, блок, вероятно, "достиг пределов того, что он может сделать с санкциями, направленными непосредственно против России".

Санкции против России: вы могли это пропустить

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что замороженные активы РФ пока лучше не передавать Украине. По его словам, их можно использовать в качестве козыря на переговорах.

Тем временем бывший вице-президент США Майк Пенс считает, что американский лидер Дональд Трамп может "победить" Россию с помощью санкций. Он отметил, что дипломатии будет недостаточно, а российский диктатор понимает только силу.

Вас также могут заинтересовать новости: