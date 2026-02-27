Работодатель за ними гоняется: демограф рассказала, как изменился рынок труда

Работодатели наконец поняли, что люди старшего возраста им нужны, потому что у них есть социальный капитал и та ответственность, которой не хватает молодежи.

В Украине начался "серебряный век" экономики, потому что работодатели поняли, что им нужны люди старше 50 лет.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова. "Работодатель гонится за людьми этой возрастной категории. Знаете, какая категория наиболее привлекательна для любого работодателя, если речь идет о труде мужчин? Это категория мужчин 60+", - сказала Либанова.

Она отмечает, что лучше всего для работодателя сейчас брать на работу мужчин в возрасте 60+, потому что он не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют. По ее словам, здесь срабатывает не только фактор войны, но и демографическая ситуация, которая была в предыдущие годы.

Она отметила, что работодатели также поняли, что люди старшего возраста им нужны, потому что у них есть тот социальный капитал и та ответственность, которых в основном не хватает молодежи.

Либанова рассказала, что людей старшего возраста не ждут в основном сервисные отрасли, такие как ресторанный бизнес:

"Вы можете себе представить у нас официанта в возрасте 60, и даже 50+? Это нереально, потому что нужно носить тяжелые подносы, нужно быстро бегать, нужно многое делать, чего человек в 60 лет уже не может. И в то же время там не нужны те навыки, которые есть у пожилых людей".

При этом Либанова отметила, что в бэк-офисах ресторанов (кухня) людей старшего возраста очень много.

"Не хочу сказать, что подавляющая часть, но действительно их там очень много. Та же ситуация – в ритейле, в недвижимости. Если говорить о тех, кто бегает показывает квартиры – там людей старшего возраста практически нет, но они есть в бэк-офисе. Если говорить о таких отраслях, как промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, то там как раз рабочая сила старшего возраста очень востребована", - подчеркнула Либанова.

По ее словам, в Украине сегодня есть отраслевые различия в возрастном составе. "Я не хочу сказать, что это какой-то сознательный отраслевой эйджизм. Однако по факту есть возрастные различия по отраслям", - сказала она.

Она рассказала, что, по данным исследования "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+", сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт – охотно берут людей 55+ из-за опыта и надежности.

"В то время как ритейл, продажи, информационно-коммуникационный сектор, колл-центры, ресторанный бизнес отстраняют людей старшего возраста от работы с клиентом или с новыми технологиями", - добавила демограф.

При этом специалист отметила, что хотя такая позиция самими работодателями, как правило, связывается не с возрастом, а с якобы объективными требованиями самой работы относительно способности к высокому темпу работы; готовности к обучению; стрессоустойчивости; быстрой интеграции в команду, они признают, что редко на самом деле проверяют действительную способность конкретных работников старшего возраста соответствовать таким требованиям.

"Это означает, что даже при отсутствии негативного отношения к старшим работникам предубеждения относительно их потенциала и негибкость в адаптации их к работам и работ к ним – приводят к эйджизму по факту", – подчеркнула она.

Либанова отметила, что нужно говорить не только об эйджизме со стороны работодателей, но и о, так сказать, самоэйджизме пожилых людей, которые слишком часто сами считают, что их "время вышло, следует дать дорогу молодым", "молодым виднее", "силы и прочее уже не те", хотя при этом активно трудятся дома или на участке, ухаживают за детьми, внуками или другими родственниками.

По ее словам, работодатели часто видят полезными старших работников в отдельных нишах - в поддерживающих, операционных или стабилизирующих функциях и редко привлекая их к фронт-офисным, клиентоориентированным или стратегическим ролям.

"Современное состояние эйджизма проявляется не в форме прямого запрета или исключения, а через градацию стандартов внеиндивидуальной производительности, отраслевые модели организации труда и снижение инвестиций в профессиональное развитие старших работников", - добавила Либанова.

При этом она отметила, что это формирует модель селективной интеграции: старшие работники включены в систему занятости и признаются как стабилизирующий ресурс, однако их потенциал используется преимущественно в режиме поддержки, а не развития.

Либанова отметила, что людей старшего возраста, если говорить о сервисе, формально приглашают на собеседования, но с приемом на работу сложнее. В так называемых креативных отраслях – дизайн, шоу-бизнес – в большинстве случаев чаще возьмут на работу молодого человека.

"Также это, безусловно, ритейл, рестораны, кроме бекофисных ролей. Это сервисные отрасли. Причем это распространилось и на секретарей. Секретарями работают сейчас молодые люди. С другой стороны, это не плохо, потому что это может быть неплохим стартом карьеры", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла, что до войны на рынке труда в Украине процветал эйджизм. По ее словам, тогда в объявлениях писали, что вакансия предназначена для тех, кому меньше 45 лет и даже меньше 35.

Хотя работодателей начинали за такие ограничения бить по рукам, но на практике человеку после 50-ти было очень трудно найти работу. Но теперь ситуация изменилась, работодатели ищут пенсионеров, потому что в этом случае нет риска мобилизации работника.

