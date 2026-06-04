Сотни тысяч рабочих мест под угрозой: Еврокомиссия предупредила о рисках для экономики

Рост цен на энергоносители может поставить под угрозу до 560 тыс. рабочих мест в ЕС.

Страны Европейского Союза могут столкнуться с масштабными потерями рабочих мест в ближайшие годы из-за высоких цен на энергоносители, перестройки промышленности и "зеленого" перехода, пишет Politico.

Соответствующие оценки содержатся в ежегодном документе Еврокомиссии, который определяет экономические и политические рекомендации для государств-членов ЕС.

В Брюсселе прогнозируют, что давление со стороны цен на энергоносители в 2026 году может поставить под угрозу до 560 тысяч рабочих мест. Наиболее уязвимыми считаются строительная отрасль, металлургия, химическая промышленность и транспорт.

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Из-за ослабления экономической активности Еврокомиссия также пересмотрела прогноз по безработице. Если осенью прошлого года ожидалось, что уровень безработицы составит 5,9% в 2026 году и 5,8% в 2027 году, то теперь прогноз повышен до 6% на оба года. Кроме того, ожидается рост государственного долга. Общий бюджетный баланс всех 27 стран Евросоюза, по прогнозам, ухудшится с -3,1% ВВП в 2025 году до -3,5% в 2026 году и -3,6% в 2027 году.

Особое внимание в документе уделено проблемам на рынке труда. В Еврокомиссии подчеркнули, что реализация планов по повышению конкурентоспособности ЕС невозможна без преодоления дефицита кадров и нехватки необходимых навыков. Особое беспокойство вызывает автомобильная отрасль Европы. По оценкам Комиссии, около 600 тыс. рабочих мест могут оказаться под угрозой из-за перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и усиления конкуренции со стороны Китая.

В секторе производства аккумуляторов под угрозой находятся примерно 85 тыс. рабочих мест. В сфере производства солнечных батарей рыночное давление оказывает влияние почти на 59 тыс. работников, а меры по сокращению выбросов углерода могут затронуть еще 4,5 тыс. рабочих мест в металлургической промышленности.

В то же время работодатели по всему ЕС продолжают сообщать о трудностях с поиском квалифицированных работников. По данным Еврокомиссии, в 2023 году о дефиците необходимых навыков сообщили 68% средних компаний. В 2024 году 77% предприятий назвали нехватку квалифицированных кадров препятствием для инвестиций. Поэтому впервые рекомендации ЕС будут содержать отдельный акцент на образовании, профессиональном обучении и образовании взрослых, STEM-компетенциях и переквалификации работников.

Еврокомиссия обращает внимание и на другие проблемы рынка труда. В частности, граждане стран, не входящих в Евросоюз, значительно чаще имеют более высокую квалификацию, чем того требуют их должности. Кроме того, каждый пятый работник застрял в низкооплачиваемых секторах со слабым ростом производительности, а каждый двенадцатый сталкивается с риском бедности, несмотря на наличие работы.

На этом фоне Комиссия применит пакет мер, чтобы подтолкнуть страны ЕС к реформам, направленным на повышение квалификации, улучшение качества рабочих мест и укрепление систем социальной защиты.

Доходы работников в ЕС – последние новости

Журналисты Euronews Business, проанализировав данные по 31 европейской стране (государства-члены ЕС плюс Великобритания, Швейцария, Норвегия и Турция) чистая зарплата при брутто-доходе в 100 000 евро колеблется от 50 750 евро в Бельгии до 86 930 евро в Болгарии.

Ранее сообщалось, что во многих столицах Европы минимальной заработной платы не хватает на оплату аренды жилья. Так, наибольший разрыв между зарплатами и стоимостью аренды жилья наблюдается в столице Чехии.

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