Сколько остается от 100 тысяч евро: какой чистый доход в разных странах Европы

Экономисты сравнили реальный доход одиноких работников в 31 стране Европы.

Многие мечтают переехать в Европу на высокую зарплату, но красивая цифра в контракте еще не гарантирует богатства. Все дело в европейских налогах, из-за которых реальный доход на руки в разных странах может отличаться на десятки тысяч евро.

Журналисты Euronews Business составили приблизительный рейтинг и выяснили, сколько на самом деле остается от круглой суммы в 100 000 евро "грязными". Оказалось, что в Восточной Европе работники забирают домой гораздо больше, чем в Западной или Северной.

Налоговые правила везде свои: где-то ставка фиксированная для всех, а где-то действует прогрессивная система – чем выше твой доход, тем больше забирает государство.

Нахождение в статусе одиночки или в паре, наличие одного или двух доходов, а также наличие детей на иждивении – все это влияет на чистую зарплату. Итак, предположим, что кто-то зарабатывает 100 000 евро в год "грязными". Этот человек одинок и не имеет детей. Сколько он заберет домой? Как будут выглядеть чистые зарплаты в разных странах Европы?

Расчеты сложны, это лишь приблизительные оценки

Расчет является сложным, так как он зависит от нескольких переменных. Сами налоговые системы различаются: в некоторых странах применяется простой подход, в то время как в других – более сложный. Эксперты оценили чистую зарплату при брутто-доходе в 100 000 евро на основе отчета OECD Tax Wedge 2026, страновых досье ОЭСР, PwC Worldwide Tax Summaries и национальных источников.

Использованные налоговые ставки относятся к 2025 году. Валюты, отличные от евро, были пересчитаны с использованием справочных курсов ЕЦБ на 31 декабря 2025 года. Это в основном отражает оценки на 2025 год. Некоторые переменные, которые все еще могут повлиять на расчет, не включены. Дополнительные источники дохода не учитываются.

Таким образом, это приблизительные оценки, предназначенные для широкого сравнения налогового бремени в европейских странах.

Болгария лидирует в рейтинге

Среди 31 европейской страны (государства-члены ЕС плюс Великобритания, Швейцария, Норвегия и Турция) чистая зарплата при брутто-доходе в 100 000 евро колеблется от 50 750 евро в Бельгии до 86 930 евро в Болгарии.

Болгария – единственная страна, где чистая выплата превышает 85 000 евро. Следующей по величине идет Эстония с 74 400 евро. Чехия (72 800 евро), Мальта (72 500 евро), Швейцария (70 500 евро) и Кипр (70 300 евро) являются странами, где работники сохраняют не менее 70 000 евро из 100 000 евро брутто-зарплаты.

В Великобритании самая высокая чистая зарплата среди крупнейших экономик

В Великобритании работники сохраняют почти 70% своей брутто-зарплаты при таком уровне дохода. Чистая зарплата составляет 69 900 евро, что является самым высоким показателем среди пяти крупнейших экономик Европы.

Испания (64 200 евро) и Франция (63 000 евро) находятся в середине, в то время как Германия (57 900 евро) и Италия (56 700 евро) предлагают самые низкие показатели чистой зарплаты среди большой пятерки.

Самая низкая чистая зарплата: Бельгия, Дания и Швеция

На нижнем уровне Бельгия (50 750 евро) занимает последнее место в общем зачете, за ней следуют две скандинавские страны: Дания (51 500 евро) и Швеция (52 000 евро). Австрия (54 200 евро), Словения (55 060 евро) и Греция (56 615 евро) также входят в число стран, где брутто-зарплата в 100 000 евро оборачивается одной из самых низких чистых выплат в Европе.

Португалия (57 000 евро) и Румыния (58 500 евро) также находятся ниже отметки в 60 000 евро "чистыми". Польша (60 225 евро), Нидерланды (60 500 евро), Литва (60 500 евро), Хорватия (61 000 евро) и Люксембург (61 500 евро) находятся чуть выше этого уровня.

Среди скандинавских стран Норвегия (66 900 евро) предлагает самую высокую чистую зарплату, за ней следует Финляндия (62 200 евро). Обе страны находятся значительно выше Дании и Швеции, показатели которых едва превышают 50 000 евро.

В Ирландии (64 000 евро) и Турции (63 200 евро) работники забирают домой менее двух третей от своей брутто-зарплаты в 100 000 евро. Словакия (67 855 евро) и Венгрия (66 500 евро) находятся чуть выше, с разницей примерно от 2 000 до 3 000 евро.

Региональные тренды: Восточная против Западной и Северной Европы

Восточная Европа в целом позволяет работникам сохранять большую часть от брутто-зарплаты в 100 000 евро. В этих странах часто действуют более плоские системы подоходного налога, более низкие максимальные предельные ставки или ограниченные социальные взносы.

Западная и Северная Европа, как правило, демонстрируют более низкую чистую зарплату при таком уровне дохода. Такие страны, как Бельгия, Дания, Германия, Австрия, Франция, Швеция и Нидерланды, несут более тяжелое бремя из-за прогрессивного подоходного налога, социальных взносов работников и других сборов.

Местные и региональные налоги также могут изменить рейтинги. В оценках используются столицы и регионы.

Как 100 000 евро соотносятся со средними зарплатами

Хотя 100 000 евро – это приличная брутто-зарплата в некоторых странах, она выше средней в большинстве стран Европы. Согласно данным ОЭСР за 2025 год, Швейцария является единственной европейской страной, где средняя заработная плата одинокого человека без детей превышает этот уровень и составляет 107 487 евро.

Внутри ЕС Люксембург имеет самую высокую среднюю зарплату – 77 844 евро. Тринадцать из 22 стран ЕС в списке имеют среднюю заработную плату ниже 50 000 евро, причем в Словакии она самая низкая – 19 590 евро.

Максимальные ставки подоходного налога с физических лиц

Максимальные ставки подоходного налога с физических лиц для лиц с самыми высокими доходами широко варьируются по всей Европе и соответствуют региональным особенностям.

Скандинавские и западноевропейские страны обычно имеют самые высокие максимальные предельные ставки, как правило, от 45% до 60%. Центральная и Восточная Европа, включая Балканы, имеют тенденцию взимать более низкие ставки.

