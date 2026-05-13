Европейцам не хватает минимальной зарплаты на жилье: в каких столицах ЕС самая дорогая аренда

Около 13 миллионов работников в 21 стране ЕС получают минимальную заработную плату.

Во многих столицах Европы минимальной заработной платы не хватает на оплату аренды жилья. Наибольший разрыв между зарплатами и стоимостью аренды жилья наблюдается в столице Чехии, пишет Euronews.

Как отметили в Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), в большинстве столиц ЕС средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры превышает размер минимальной зарплаты до налогообложения. Лишь в пяти странах Евросоюза с установленной минимальной зарплатой аренда оказалась ниже этого показателя.

Худшая ситуация в Праге. В столице Чехии средняя аренда двухкомнатной квартиры составляет 1710 евро в месяц, тогда как минимальная зарплата в стране составляет всего 924 евро. Таким образом, для оплаты аренды такого жилья требуется 185% минимальной зарплаты.

На втором месте оказался Лиссабон с аналогичным показателем в 168% минимальной зарплаты. В Португалии "минималка" составляет 1073 евро, а средняя аренда в столице достигает 1710 евро.

Доля минимальной заработной платы, необходимой для оплаты аренды, также превышает 150% в Будапеште – 159%, Братиславе – 158%, Софии – 154%, Афинах – 153% и Риге – 151%. Это означает, что работникам с минимальной зарплатой пришлось бы тратить весь доход на аренду и все равно доплачивать еще более половины зарплаты.

В ряде других столиц минимальной зарплаты также не хватает для покрытия аренды. В частности, речь идет о Валлетте (143%), Париже (138%), Таллинне (131%), Мадриде (125%), Бухарест (122%), Варшаву (117%), Дублин (113%), Любляну (105%) и Вильнюс (105%).

Например, в Париже средняя аренда двухкомнатной квартиры составляет 2523 евро, тогда как минимальная зарплата во Франции равна 1823 евро. В Мадриде – 1721 евро против 1381 евро минимальной зарплаты.

Зато лучшая ситуация среди столиц ЕС в Брюсселе. Там минимальная зарплата покрывает около 70% стоимости аренды. Средняя аренда двухкомнатной квартиры в бельгийской столице составляет 1476 евро, а минимальная зарплата равна 2112 евро.

Второе место занял Берлин с показателем 76%. Также относительно лучшие показатели зафиксировали в Никосии (85%), Люксембурге (87%) и Гааге (96%).

Генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч отметила, что высокие расходы на жилье и низкие зарплаты толкают людей в бедность и создают риски для экономики.

"Разрыв между арендной платой и заработной платой абсолютно неприемлем. Если добавить к этому растущие расходы на энергоносители и продукты питания, то работающие люди вынуждены занимать деньги на самое необходимое и фактически не имеют дохода, который можно потратить по своему усмотрению, что делает невозможным накопление средств на замену необходимой бытовой техники или визит к стоматологу", – отметила Линч.

В то же время в среднем по странам ситуация выглядит лучше, чем в столицах. Во многих государствах минимальной зарплаты хватает на оплату аренды, хотя расходы на жилье все равно остаются высокими. Например, в Польше минимальная зарплата составляет 1139 евро, а средняя аренда – 376 евро. Во Франции этот показатель равен 1823 евро против 695 евро, а в Испании – 1381 евро против 660 евро.

В Европейской конфедерации профсоюзов призвали страны ЕС полностью внедрить директиву о минимальной зарплате, учитывать стоимость жилья при определении уровня минимальной оплаты труда и увеличить государственные инвестиции в социальное жилье.

По результатам исследования DIM.RIA, лидером по стоимости аренды стала Закарпатская область, где за однокомнатную квартиру нужно отдать 23,4 тыс. грн. При этом в Киеве аренда такого жилья в среднем стоит 23 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что официальный уровень минимальной зарплаты в Украине – самый низкий среди всех стран европейского континента. С 1 января минимальная зарплата в Украине выросла с 8000 гривен до 8647 гривен.

