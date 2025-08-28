Одним из главных блокеров роста считают краткосрочные государственные заказы.

Подавляющее большинство, а это 97%, частных производителей оборонно-промышленного комплекса Украины ожидают открытия экспорта вооружения. Об этом сообщается в новом отчете, который подготовили Технологические силы и Офис эффективного регулирования BRDO.

Большинство производителей рассматривает страны-члены Североатлантического альянса как приоритетные для экспорта технологий и военного вооружения. Большая часть опрошенных (76%) считает потенциальными покупателями Западную Европу и Великобританию. Сразу за ними следуют Восточная и Центральная Европа (69%), а также США и Канада (55%).

Потенциальными рынками для экспорта производители также видят страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Определенная часть опрошенных рассчитывает на заинтересованность со стороны стран Латинской Америки, Восточной Азии, Центральной Азии, Балкан и Субсахарской Африки.

Сообщается, что основные центры производства сейчас - это Киев и Западная Украина. Большинство производителей имеют несколько производств, а медианное время на развертывание новой производственной площадки составляет три месяца.

Более 28% респондентов используют не менее 50% комплектующих отечественного производства. Китайские компоненты постепенно заменяют на более качественные европейские и американские аналоги.

Медианная загрузка производственных мощностей составляет 55%.

Одним из главных факторов, негативно влияющих на рост, производители считают краткосрочные государственные заказы. Еще одним негативным фактором называют ограниченные объемы государственного контрактирования.

Наибольшую потребность производители испытывают в вопросах, связанных с привлечением инвестиций для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, масштабированием производства, выходом на новые рынки и выпуском новой продукции.

Напомним, в мае Forbes сообщил, что Украина готовится открыть экспорт оружия. Специалисты называли несколько вариантов того, как это можно реализовать. В частности, предлагалось точечное согласование с министерствами и Офисом президента по отдельным контрактам.

Впрочем, недавно министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что во время войны не может происходить экспорт вооружений, которые изготовили украинские частные производители. В то же время министр допускает возможность образования цепей обмена оружием с партнерами.

