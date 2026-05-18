Людей не хватает: работодатели готовы завозить мигрантов, но их останавливают взятки

Несмотря на активные дискуссии вокруг темы трудовых мигрантов, их число в Украине остается незначительным.

Украинские компании все активнее ищут работников за рубежом из-за кадрового дефицита, однако массового наплыва трудовых мигрантов нет. Главными барьерами остаются бюрократия и коррупция при легализации иностранцев, сообщил CEO robota.ua Валерий Решетняк в комментарии УНИАН в кулуарах DOU Day.

По его словам, несмотря на активные дискуссии вокруг темы трудовых мигрантов, их количество в Украине пока остается незначительным.

"Их очень мало. Это связано в первую очередь с бюрократией и коррупцией. Сейчас компании действительно пытаются привлекать иностранных граждан на рабочие специальности, но мне лично даже говорят, что легализация человека стоит 300 долларов. Требуют взятку, а компании отказываются платить взятки", – сказал Решетняк.

Видео дня

Он также рассказал о случаях, когда иностранцам отказывают, даже несмотря на знание украинского языка.

"Есть даже кейсы, когда человек знает украинский язык, но ему отказывают, потому что требуют взятку. Поэтому чиновники – это очень большой тормоз для импорта", – рассказал он.

При этом CEO robota.ua положительно оценивает привлечение трудовых мигрантов, поскольку украинский рынок труда уже испытывает масштабный дефицит кадров.

"Людей на рынке труда не хватает, и нам нужны, в том числе, иностранцы, в частности рабочих специальностей", – отметил Решетняк.

По данным robota.ua, сейчас на платформе размещено около 110 тысяч вакансий. Это больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. При этом такое количество не уменьшается уже два года.

Наиболее острый дефицит работников, по словам Решетняка, сейчас наблюдается в Defense tech (оборонные технологии), производстве, строительстве, ритейле и логистике. Из-за нехватки кадров работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников зарплатами.

"Зарплаты в гривнах ежегодно растут примерно на 15-17%", – добавил Решетняк.

Дефицит рабочей силы – последние новости

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник рассказывал, что повышенное внимание общества к теме трудовых мигрантов связано с последствиями войны. Эксперт отмечал, что количество разрешений на трудоустройство иностранцев резко сократилось, но из-за острого дефицита на рынке труда бизнес все равно вынужден искать кадры.

Директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи Элла Либанова отмечала, что демографические потери Украины в результате войны составляют 10 миллионов человек. За рубежом проживает около 5 млн украинских беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: