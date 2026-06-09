Китаец купил квартиру на 34-м этаже дома, в котором всего 32 этажа: чем всё закончилось

Мужчина заплатил реальные деньги за реальную недвижимость – но она оказалась буквально выдуманной.

Житель китайской провинции Шэньси приобрел квартиру на 34-м этаже нового многоэтажного дома – и только через четыре года узнал, что здание имеет всего 32 этажа. Об этой курьезной истории сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Шень заключил сделку с застройщиком еще в 2013 году. Квартира площадью 90 квадратных метров обошлась ему примерно в 17 400 долларов первоначального взноса – привлекательная цена, ведь жилье относилось к так называемому "серому рынку" с ограниченными правами собственности.

Как отмечается, такие квартиры возводят нелегально на сельских землях. Они втрое дешевле обычного жилья, но не защищены законом и не подлежат перепродаже. Люди все равно их покупают – из-за низкой цены.

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Застройщик обещал сдать объект в 2015 году. Но в установленный срок дом так и не достроили. В 2017 году Шеню наконец сообщили: строительство завершено, доплачивайте остаток. Мужчина ответил, что сделает это, как только получит ключи.

Ответ его ошеломил: оказалось, что дом, в котором он купил 34-й этаж, имеет всего 32 этажа.

Сначала застройщик предложил Шеню квартиру на 32-м этаже в качестве альтернативы. Но через два месяца оказалось, что и она уже "исчезла". Тогда мужчина потребовал вернуть деньги – и услышал в ответ, что денег нет, нужно ждать.

Застройщик вернул часть средств: 20 000 юаней в 2020 году и еще 50 000 – в 2022-м. После этого перестал брать трубку.

Шень обратился в арбитражную комиссию Сяня. Та обязала застройщика выплатить остаток долга – 47 700 юаней – плюс 27 000 юаней процентов. Однако по состоянию на май 2026 года мужчина так и не получил ни копейки. Суд установил, что у застройщика нет ни сбережений, ни имущества, зарегистрированного на его имя.

Пользователи китайских соцсетей оживленно обсудили ситуацию.

"Квартиры с ограниченными правами собственности дешевые, но имеют много проблем. Мужчине не везет, но нет способа ему помочь", – написал один из комментаторов.

Самый дорогой дом в мире

Ранее УНИАН писал, что "Антилия" – 27-этажный небоскреб высотой 175 метров в Мумбаи, который считается самым дорогим частным жилым зданием в мире стоимостью от 1 до 2 миллиардов долларов, и при этом служит домом лишь для одной семьи из пяти человек – индийского миллиардера Мукеша Амбани, его жены Ниты и троих детей.

Внутри здание больше напоминает роскошный отель или целый вертикальный город: здесь есть шестиэтажная парковка на 168 автомобилей, частный кинотеатр на 50 мест, висячие сады, спа-зона, храм и даже комната с искусственным снегом – и это несмотря на тропический климат Мумбаи. Обслуживают весь этот комплекс около 500–600 сотрудников, которые круглосуточно обеспечивают охрану, техническую эксплуатацию, садоводство и хозяйство.

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