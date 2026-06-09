Высота 175 метров и сотни слуг: как живет семья из 5 человек в самом дорогом небоскребе мира

Там есть шестиэтажная парковка, собственный кинотеатр, висячие сады и даже комната с настоящим искусственным снегом.

"Антилия" – один из самых известных небоскребов Мумбаи, который часто называют самым дорогим частным жилым зданием в мире. Здание высотой около 175 метров – это не отель, не офис и не общественное здание, а дом одной семьи. Тем не менее, оно обладает такими размерами, сложными функциями и внутренним пространством, что больше напоминает самостоятельный вертикальный город.

Здание стоит на одной из самых дорогих улиц Индии, Альтамонт-роуд, которую часто сравнивают с улицей роскошных нью-йоркских небоскребов – Миллиардерской аллеей. Цены на недвижимость в этом районе достигают пика мирового рынка, здесь каждый квадратный метр представляет собой экстремальную ценность, а "Антилия" является самым зрелищным и противоречивым строением даже среди всей этой роскоши, пишет Startlap.

Проектирование выполнило архитектурное бюро Perkins & Will из Чикаго, а в строительстве принимали участие международные строительные компании. Здание было завершено примерно в 2010 году и сразу же стало объектом бурного интереса, поскольку его оценочная стоимость составляет от 1 до 2 миллиардов долларов (примерно от 41,8 миллиарда до 83,6 миллиарда гривен), что делает его одним из самых дорогих частных объектов недвижимости в мире.

Видео дня

"Антилию" делает особенной не только ее размер, но и техническое исполнение: она спроектирована так, чтобы выдерживать землетрясение магнитудой до 8 баллов, что имеет ключевое значение в Индии, в сейсмически активном регионе.

"Антилия" – дом для одной семьи

Башня является домом для руководителя Reliance Industries Мукеша Амбани и его семьи. Reliance Industries – одна из крупнейших частных компаний Индии, которая присутствует во многих секторах экономики, начиная от энергетики и нефтехимии и заканчивая телекоммуникациями и розничной торговлей.

Мукеш Амбани – один из богатейших людей Индии, а его жена Нита Амбани известна как руководитель фонда Reliance Foundation, который поддерживает образовательные, медицинские и социальные программы по всей стране. Вместе с супругами здесь живут и трое их детей – Акаш, Иша и Анант Амбани.

На самом деле "Антилия" – это семейный центр для нескольких поколений, а не постоянное жилье в классическом понимании; это официальная штаб-квартира семьи, место проведения представительских и частных мероприятий.

Строительство подобных семейных резиденций – не редкость среди крупных индийских бизнес-династий, но из-за своих размеров "Антилия" является особенно впечатляющим примером такого образа жизни.

"Антилия" – мини-город, а не простое здание

Вместо семейного дома в классическом понимании "Антилию" скорее можно описать как вертикальный люксовый комплекс. Здание имеет площадь около 37 000 квадратных метров и насчитывает 27 этажей, но из-за необычайно высоких потолков визуально кажется гораздо больше, чем средняя высотка.

Внутреннее пространство "Антилии" – это не просто жилая площадь, а сложная система, разделенная на несколько функциональных зон. На нижних уровнях расположена шестиэтажная парковка, способная вместить до 168 автомобилей.

Это само по себе редкость среди жилых зданий мира, но к ней также относится отдельный автосервис, где проводится обслуживание транспортных средств. На верхних этажах разместились частная жилая зона семьи, а также множество объектов, которые больше подходят для роскошной резиденции или пятизвездочного отеля.

Услуги для семьи внутри "Антилии":

частный кинотеатр примерно на 50 человек,

несколько вертолетных площадок (хотя их использование ограничено по регуляторным причинам и соображениям безопасности),

храм и духовное пространство,

спа-зона и салон красоты,

гостевые апартаменты,

висячие сады,

зоны для общения и представительских целей. Одной из самых необычных частей является знаменитая снежная комната, которая способна производить искусственный снег.

Это выглядит особенно экстремально в тропическом, влажном климате Мумбаи, где температура часто бывает высокой и стабильно жаркой.

В "Антилии" работают сотни человек персонала

Содержание здания – крайне сложная задача. Согласно различным отчетам, в "Антилии" работают сотни человек персонала, обычно упоминается численность около 500–600 сотрудников. Этот персонал не просто занимается какой-то одной сферой, а обеспечивает работу совершенно отдельных систем. В "Антилии" персонал обеспечивает:

круглосуточную охрану,

техническую и инженерную эксплуатацию,

садоводство и уход за растениями,

кейтеринг и домашнее хозяйство,

логистические задачи и ремонтные работы.

"Антилия" – только архитектурная редкость, но и социальный символ

С одной стороны, здание символизирует экономическую мощь современной Индии, ее технологическое развитие и амбиции в индустрии роскоши. С другой стороны, оно резко контрастирует с городской реальностью Мумбаи, где значительная часть населения живет в более бедных условиях.

Эта двойственность сделала "Антилию" известной во всем мире: одни считают ее вершиной современной архитектуры и инженерной мысли, в то время как другие видят в ней один из самых наглядных символов имущественного неравенства.

Ранее УНИАН сообщал, что элитные отели Дубая обвалили цены из-за отсутствия туристов.

Вас также могут заинтересовать новости: