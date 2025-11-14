По словам Федорова, до конца 2025 года в Украине планируется официальный запуск Starlink Direct To Cell.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в случае полного обесточивания украинцы смогут оставаться на связи более шести часов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время конференции НКЕК "Stay connected 25".

"Уже около 92% базовых станций работают более шести часов без энергоснабжения. Это колоссальный результат", - сказал Федоров.

По его словам, устойчивый интернет и масштабирование современных технологий оптического интернета xPON является еще одним важным треком развития. Украина уже дважды подряд стала первой в мире по стабильности покрытия фиксированного интернета.

Видео дня

"Мы также среди первых стран в мире, кто тестирует инновационную связь Starlink Direct To Cell. Официальный запуск состоится уже до конца 2025 года", - добавил министр.

Отметим, что речь о технологии, которая позволяет мобильным телефонам подключаться непосредственно к спутникам Starlink, что обеспечивает связь даже там, где нет покрытия.

Также Федоров добавил, что вскоре в Украине состоится пилотный запуск новой технологии связи 5G.

Связь в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 10 ноября Минцифры предложило украинцам сдавать в аренду собственные генераторы для питания базовых станций мобильных операторов во время отключений света. За это в ведомстве обещают платить деньги, но граждане должны будут самостоятельно обслуживать генератор и обеспечивать его топливом.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, что это не только поможет поддержать связь во время отключений, но и даст возможность немного заработать.

Ранее сообщалось об увеличении обращений от жителей прифронтовых и приграничных регионов относительно ухудшения мобильной связи в Украине.

В большинстве случаев ухудшение или отсутствие связи и интернета возникало из-за разрушения или повреждения оборудования базовых станций или нестабильного электропитания в результате обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: