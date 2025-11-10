Украинцы жалуются на качество мобильной связи: регулятор объяснил, где больше всего проблем

Увеличение количества жалоб связано с активными боевыми действиями и повреждениями инфраструктуры.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) подтвердила увеличение обращений от жителей прифронтовых и приграничных регионов относительно ухудшения мобильной связи. Об этом сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба НКЭК.

По данным ведомства, с 1 июля по 30 сентября 2025 года в НКЭК поступило 148 обращений граждан относительно мобильной связи и текстовых сообщений. Преимущественно люди жаловались на ненадлежащее качество услуг или отсутствие доступа к сети.

Больше всего обращений поступило из прифронтовых регионов: Сумская область - 102; Днепропетровская - 16; Донецкая - 16; Запорожская - 9; Харьковская - 5; Всего - 148 обращений.

"В большинстве случаев ухудшение или отсутствие связи (в том числе Интернета), что подтверждается операторами, возникает из-за разрушения или повреждения оборудования базовых станций и/или нестабильного электропитания в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

В то же время в НКЭК отметили, что отдельной статистики по работе сетей в ночное время или во время воздушных тревог не ведется.

Кроме того, согласно закону о правовом режиме военного положения, военное командование и военные администрации имеют право регулировать работу поставщиков электронных коммуникационных сетей и даже запрещать передачу информации через компьютерные сети.

"Не исключается, что определенные технические ограничения могут применяться поставщиками в случае повреждения инфраструктуры или длительного отсутствия электропитания базовых станций - для сохранения стабильности работы сети и обеспечения связи для критически важных пользователей", - пояснили в НКЭК.

В октябре стало известно, что в Украине могут полноценно внедрить технологию нового поколения связи 5G только после завершения военного положения. В этом году планируют протестировать технологию во Львове, Харькове и Бородянке.

В августе сообщалось, что в Украине протестировали новейшую спутниковую технологию Starlink Direct to Cell, которая позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS. Таким образом украинцы смогут оставаться на связи в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний.

