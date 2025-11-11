По словам эксперта, целью программы является не прибыль, а гарантированная мобильная связь в критических ситуациях.

Министерство цифровой трансформации предложило украинцам сдавать в аренду собственные генераторы для питания базовых станций мобильных операторов во время отключений света. За это в ведомстве обещают платить деньги, но обслуживание и топливо для генераторов будет ложиться на плечи граждан.

Как рассказал в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, это не только поможет поддержать связь во время отключений, но и даст возможность немного заработать.

По его словам, во время долгих перерывов в энергоснабжении именно мобильная связь страдает в первую очередь.

"Несмотря на заверения операторов, что они могут обеспечить работу несколько часов, на практике аккумуляторы не всегда успевают заряжаться, поэтому непрерывность связи не гарантируется. Привлечение бизнеса и граждан к поддержке базовых станций очень важно", - сказал эксперт.

Рябцев отметил, что такая инициатива создает взаимовыгодную ситуацию, поскольку пользу получат и мобильные операторы, и владельцы генераторов, и государство.

"Это ситуация win-win, когда все в выигрыше. Люди могут даже бесплатно помогать, зная, что это гарантирует им нормальную связь во время отключений", - сказал он.

Есть ли финансовая выгода

По условиям инициативы, владелец генератора мощностью от 7,2 кВт может получать 110-140 грн за час работы. Для 12 часов аренды это уже составит примерно 1 320 грн для физического лица или 1 720 грн для бизнеса.

Однако для понимания выгоды, необходимо посчитать стоимость топлива, которое должен потребить генератор за определенное время работы (ведь эти расходы будут ложиться на плечи владельца генератора).

Для большинства бензиновых генераторов подходит бензин бюджетной марки А-92. По данным портала "Минфин", литр этой марки бензина по состоянию на 11 ноября составляет в среднем 56,73 грн.

Бензиновый генератор такой мощности потребляет ориентировочно от 2,45 литра горючего в час. При текущем уровне цен это означает, что час работы генератора будет стоить владельцу от 139 грн/час.

То есть выплаты от государства фактически будут покрывать работу такого генератора в "ноль".

При этом для дизельных генераторов ситуация несколько выгоднее. Они потребляют меньше топлива и считаются более экономными в работе. По данным "Минфина", средняя цена дизельного топлива по состоянию на 11 ноября составляет 57,46 грн за литр.

Средний дизельный генератор расходует около 1,75 литра горючего в час. Таким образом, час его работы для питания базовой станции обойдется владельцу примерно в 101 грн.

Если государство будет компенсировать до 140 грн за час аренды, то чистая прибыль владельца дизельного генератора может достигать ориентировочно до 40 грн за час работы.

Настоящая цель инициативы

Рябцев отметил, что настоящей целью программы является не прибыль или финансовая поддержка людей, а именно обеспечение гарантированной мобильной связи в критических ситуациях.

"Никто не будет делать бизнес на этой услуге. Но это способ обеспечить себе качественный интернет и связь даже во время отключений", - сказал эксперт.

Кроме того, Рябцев отметил, что Украине стоит шире развивать подобные механизмы сотрудничества между государством, бизнесом и гражданами.

"Было бы хорошо, если бы Минэнерго инициировало программу стимулирования субъектов хозяйствования по становлению малых энергетических установок и их присоединения к объединенной энергосистеме. Так, чтобы это было выгодно самому бизнесу, чтобы оно приносило небольшой, но гарантированный доход. Это будет залогом устойчивого энергоснабжения", - добавил он.

Качество связи в Украине - что известно

Как писал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) сообщила об увеличении обращений от жителей прифронтовых и приграничных регионов относительно ухудшения мобильной связи.

В большинстве случаев ухудшение или отсутствие связи и интернета возникает из-за разрушения или повреждения оборудования базовых станций или нестабильного электропитания в результате обстрелов.

10 ноября Министерство цифровой трансформации выступило с инициативой, которая позволяет владельцам генераторов сдавать их в аренду операторам мобильной связи и получать за это оплату. Такой шаг призван поддержать работу базовых станций в периоды масштабных отключений электроэнергии, чтобы украинцы даже во время блэкаутов не оставались без мобильной связи и доступа к интернету.

