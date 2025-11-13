Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго". Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений - с 00:00 до 23:59 - объемом от 2 до 4 очередей;

Графики почасовых отключений - с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений могут измениться. В случае подачи электроэнергии по графику в компании призывают украинцев потреблять ее в экономном режиме.

Видео дня

Отключение света в Украине - главные новости

Как писал УНИАН, из-за массированных атак России энергетики вынуждены вводить графики почасовых и экстренных отключений света.

Министр энергетики Светлана Гринчук, которая 12 ноября написала заявление об отставке, заявила, что энергетики работают над минимизацией ограничений, но в ближайшее время не прогнозируется послаблений по подаче электроэнергии в дома украинцев.

12 ноября сообщалось, что на Полтавщине компания "Полтаваоблэнерго" потеряла возможность получать электроэнергию из энергосистемы Украины пять дней назад. Именно в этот день враг массированно атаковал трансформаторные подстанции и объекты генерации в Украине.

Позже в "Полтаваоблэнерго" уточнили, что некорректно подали информацию. По состоянию на 12 ноября, все абоненты "Полтаваоблэнерго" могут получать электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: