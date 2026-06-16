Кадровый дефицит в Украине: готов ли бизнес привлекать иностранных работников

Процесс найма иностранного работника в Украине обычно занимает от 1 до 6 месяцев.

Почти половина компаний (45%) в настоящее время не рассматривают возможность найма иностранных работников, а 41% – допускают ее лишь теоретически.

По результатам опроса среди компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации об опыте и барьерах привлечения иностранных работников в Украине, активно рассматривают возможность найма иностранных работников 12% респондентов, и лишь 2% уже имеют соответствующий опыт привлечения иностранных специалистов.

Отмечается, что среди ключевых вызовов бизнес называет языковой барьер, сложность адаптации работников, бюрократические процедуры, высокую стоимость легализации и длительные сроки оформления.

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Среди компаний, уже имеющих практический опыт, 87% считают действующие процедуры трудоустройства иностранцев сложными, в частности 33% – чрезмерно сложными, тогда как 13% оценивают их как простые и понятные.

Процесс привлечения иностранного работника в Украине обычно длится от 1 до 6 месяцев: 36% компаний указывают срок 1–3 месяца, 42% – 3–6 месяцев, 19% – более полугода и лишь 3% – до одного месяца.

Наиболее существенными дополнительными расходами, связанными с привлечением работников из-за рубежа, бизнес называет жилье, оформление документов и услуги посредников. Большинство компаний Ассоциации привлекают иностранных работников преимущественно из стран ЕС, в единичных случаях – из стран Азии. Чаще всего это технический и обслуживающий персонал или топ-менеджмент/C-level.

Почти половина опрошенных, а именно 48% компаний, привлекают иностранных специалистов на долгосрочный период (1–3 года). При этом 58% респондентов не считают найм иностранных работников экономически выгодным для компании, и только 3% придерживаются противоположного мнения.

Среди изменений, которые могли бы облегчить процесс, бизнес в первую очередь называет цифровизацию процедур, упрощение разрешений и миграционных требований, снижение стоимости и сокращение сроков оформления.

Кроме того, 41% компаний считают, что усиление государственной поддержки трудоустройства ВПЛ могло бы уменьшить потребность в привлечении иностранных работников, еще 37% – что это частично повлияло бы на ситуацию.

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В соцсетях активно распространялись видео с трудовыми мигрантами из Индии, Пакистана и других преимущественно бедных стран Азии, которых все чаще замечали на улицах городов.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом. При этом, по его словам, для ежегодного роста ВВП Украины на 7% экономике в течение следующих 10 лет потребуется 4,5 миллиона работников.

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на май этого года в Украине официально работают 9,5 тыс. иностранных работников, находящихся в стране на основании разрешений на трудоустройство.

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