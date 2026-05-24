Демографыня успокоила украинцев, которые боятся, что мигранты придут и отберут работу

Либанова заверила, что мигранты не составляют конкуренцию местной рабочей силе.

Украине из-за нехватки рабочей силы придется столкнуться с привлечением трудовых мигрантов, поэтому государство должно проводить взвешенную и контролируемую миграционную политику. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, академик, доктор экономических наук Элла Либанова в интервью "Суспильному".

По ее словам, обычно иммигранты не конкурируют с местной рабочей силой.

"Потому что люди, имеющие гражданство – украинское, бельгийское, канадское, любое – имеют и больше возможностей трудоустроиться, чем любые иммигранты. За исключением, допустим, нобелевских лауреатов. Или электросварщиков. Но ведь не на все рабочие места они [граждане] соглашаются", – пояснила демограф.

Она отметила, что мигранты обычно заполняют ниши, которые остаются вакантными. Например, в странах Европы очень много мигрантов работают на вывозе мусора, дворниками, уборщиками, на что местное население не очень соглашается.

"Понятно, что люди боятся: вот если они придут, я не смогу устроиться на работу. Но сможете. В Украине уже работодатели жалуются на нехватку рабочей силы, а после войны она точно будет еще больше. Никуда мы не денемся. Но разработать и проводить очень взвешенную, очень спокойную миграционную политику – это правда", – подчеркнула Либанова.

По ее данным, в 2024 году в Украине выдали шесть тысяч разрешений на работу для иностранных граждан, в 2025-м – девять тысяч. Но в 2021 году таких разрешений было 22 тысячи.

На вопрос, почему проблема мигрантов так задевает украинцев, демограф предположила, что "это сознательная работа", мол, "гибридную войну никто не отменял".

Что касается появления в Украине в будущем большего количества мигрантов, то, по мнению Либановой, "должен быть довольно строгий контроль за ними и регулирование их пребывания в Украине".

"Кроме того, визы – по крайней мере на сегодняшний день – планируется выдавать рабочие. То есть не приедет вся семья из десяти человек, чтобы один работал, а девять здесь жили – а исключительно виза на работу. Я понимаю, что часть людей, которые приедут сюда по рабочей визе, возможно, вступят в брак в Украине. Но это не будет иметь массового масштаба", – отметила она.

Трудовые мигранты в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению главы "Офиса миграционной политики" Василия Воскобойника, Украина будет нуждаться в трудовых мигрантах из-за нехватки рабочей силы. Он считает, что наша страна может стать привлекательной для жителей Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии, поскольку в этих регионах заработные платы ниже, а найти работу значительно сложнее.

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украину уже даже начали завозить мигрантов из Бангладеш – мусульманской страны, расположенной в Южной Азии. Он привел пример, что такие работники появились на деревообрабатывающем предприятии в Закарпатье. В то же время эксперт считает, что пока продолжаются боевые действия, говорить о масштабной трудовой миграции преждевременно.

Впрочем, правительство поставило точку в вопросе мигрантов. Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев пояснил, что власть рассчитывает активизировать внутренний рынок труда и вернуть украинцев из-за рубежа, а привлечение трудовых мигрантов пока не в приоритете.

