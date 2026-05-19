В Украине растет количество мигрантов: сколько официально работает иностранных работников

Военная агрессия РФ существенно повлияла на трудоустройство иностранцев в Украине.

После резкого падения в первые годы полномасштабной войны украинский рынок труда постепенно возвращается к найму иностранцев. По данным Государственной службы занятости, по состоянию на май этого года в Украине официально работают 9503 иностранных работника, которые находятся в стране на основании разрешений на трудоустройство, говорится в статье УНИАН.

Однако это еще значительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения.

Пресс-служба ведомства в ответ на запрос УНИАН сообщила, что полномасштабная война ударила по рынку труда для иностранцев. Если в 2021 году в Украине оформили 21780 разрешений на трудоустройство иностранцев, то уже в 2022 году это количество резко упало до 6279 разрешений. А в 2023 году показатель снизился еще больше - до 4 530 разрешений.

Впрочем, уже в 2024 году ситуация начала постепенно восстанавливаться и составила 6 127 выданных разрешений. При этом в 2025 году количество выросло до 9 582 оформленных разрешений.

"Военная агрессия Российской Федерации значительно повлияла на трудоустройство иностранцев на территории Украины, многие иностранные работники в течение 2022–2024 годов либо отказались от заключения трудовых договоров с украинскими работодателями, либо расторгли действующие контракты", – сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости.

Отмечается также, что из-за рисков безопасности и проблем с международной логистикой большое количество украинских работодателей отказывалось от найма иностранцев. В то же время уже в прошлом году ситуация начала постепенно восстанавливаться. Бизнес вновь демонстрирует заинтересованность в работниках из-за рубежа.

В то же время утверждения о том, что в Украину "массово едут мигранты", пока выглядят как минимум преждевременными. Эксперты отмечают, что из-за ряда объективных сложностей значительного притока рабочей силы ожидать не стоит.

Основательница агентства труда ArceMa Ukraine Елена Мусиенко подчеркнула, что оформленное разрешение не означает, что человек реально приедет работать в Украину. По ее словам, доезжают от 50 до 65% от заявленных.

"Многие не получают визы, не проходят собеседование в консульстве или отказываются в последний момент из-за новостей", – сказала Мусиенко.

Кроме того, CEO robota.ua Валерий Решетняк указал, что процесс привлечения трудовых мигрантов существенно осложняют коррупционные риски и бюрократические препятствия. По его словам, компании действительно пытаются привлекать иностранных работников на рабочие специальности, однако процессу мешают дополнительные неформальные расходы.

"Легализация человека стоит 300 долларов. Требуют взятку, а компании отказываются платить взятки. Есть даже кейсы, когда человек знает украинский язык, но ему отказывают, потому что требуют взятку. Поэтому чиновники – это очень большой стоп", – рассказал Решетняк.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что привлечение трудовых мигрантов пока не в приоритете. В правительстве рассчитывают активизировать внутренний рынок труда и вернуть украинцев из-за рубежа. При этом, по его словам, для ежегодного роста ВВП Украины на 7% экономике в течение следующих 10 лет потребуется 4,5 миллиона работников.

CEO robota.ua Валерий Решетняк рассказывал, что из-за кадрового дефицита отечественные компании активнее ищут работников за рубежом.

