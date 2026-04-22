Метинвест Ахметова инвестировал почти 40 миллиардов в экономику Украины за время войны

Группа Метинвест вошла в тройку крупнейших частных инвесторов Украины за время полномасштабной войны по версии NV. За четыре года компания инвестировала 37,8 млрд грн в поддержку и развитие своих предприятий.

В целом, по оценке издания, 50 крупнейших инвесторов вложили в экономику 454,7 млрд грн. Речь идет именно о капитальных инвестициях – средствах, которые пошли на восстановление производства, ремонт инфраструктуры и запуск новых мощностей.

Как пояснил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков, в центре инвестиционной политики во время войны – сохранение бизнеса в Украине.

"Мы инвестируем прежде всего в украинские активы. Это ремонт и модернизация, чтобы предприятия работали стабильно и оставались конкурентоспособными. Основной фокус во время войны – это сохранение предприятий и коллективов. Но самые важные инвестиции впереди: после победы это будет масштабная модернизация и "зеленая" трансформация предприятий. А также участие в восстановлении Украины", – говорит Рыженков.

Параллельно компания формирует долгосрочную стратегию, связанную с "зеленым" переходом и выходом на европейский рынок. В частности, речь идет о модернизации производства и планах строительства завода в Италии, который будет использовать украинское сырье.

Рыженков также напомнил, что до войны ключевые инвестиции направлялись в Мариуполь. После начала вторжения компания изменила приоритеты: запустила военное производство и направила более 10 млрд грн на поддержку страны, из которых 7,3 млрд грн – на нужды армии.

Среди других крупных инвесторов – компании группы SCM, включая ДТЭК. Общий объем инвестиций группы с начала войны превысил 150 млрд грн.

Как известно, общая помощь "Метинвеста" Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – это помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт". Компания разработала специальные защитные брони для танков Abrams, Bradley, Т-64 и даже системы Patriot, а также обеспечивает бойцов противоминными тралами собственного производства. Кроме того, специалисты Метинвеста строят подземные госпитали класса NATO Role 2, а также обеспечивают бойцов амуницией, транспортом и средствами разведки.

